Mia Laiho: Varastossa olevat rokotteet eivät auta ketään

Kokoomuksen kansanedustaja Mia Laihon mukaan neljänsien koronarokotteiden jakaminen pitää aloittaa viipymättä.

– Ei ole mitään järkeä pantata koronarokotuksia, hän sanoo tviitissään.

Laiho viittaa tasavallan presidentti Sauli Niinistön Ilta-Sanomissa julkaistuun haastatteluun. Siinä presidentti ilmaisee huolensa koronakuolemista ja perää neljänsien koronarokotteiden mahdollistamista nykyistä laajemmalle joukolle.

Kokoomusedustaja kertoo olevansa täysin samaa mieltä presidentin kanssa.

– Varastossa olevat rokotteet eivät auta ketään. Jos asia tehdään liian vaikeaksi, moni tarvitseva jää myös ilman, Laiho tviittaa.

Hän kertoo tehneensä kansanedustaja Sari Sarkomaan (kok.) kanssa asiasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle.

– Kuluneen kevään aikana koronatartuntojen ja -kuolemien määrä on hautautunut turvallisuuspoliittisen keskustelun alle. Korona on kuitenkin edelleen keskuudessamme, ja kuolemien määrä on korkeampi kuin kertaakaan koko epidemian aikana, kansanedustajat toteavat toukokuun loppupuolella jätetyssä kirjallisessa kysymyksessä.

Suomi on noussut kevään aikana koronakuolleisuustilastoissa maailman kärkisijoille.

– Tarpeeksi ajoissa annetut neljännet rokotteet suojaavat ikäihmisiä ja riskiryhmiä sekä vähentävät merkittävästi riskiä tartuntoihin ja koronaviruksesta johtuviin kuolemiin, kansanedustajat kirjoittavat.