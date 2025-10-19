Varasti olutta kaupasta, jo 59. kerta vuoden sisään

Noin 30-vuotiasta miestä epäillään näpistyksestä ja järjestystä ylläpitävän henkilön vastustamisesta. Hämeen poliisilaitos kertoo tapauksesta tiedotteessa.
Kyseessä on tapahtumasarja, joka sai alkunsa riihimäkeläisessä ruokakaupassa lauantai-iltana. Poliisin mukaan miehen epäillään näpistäneen kaupasta olutta ja tämän jälkeen uhanneen paikalle tullutta vartijaa väkivallalla.
Poliisille selvisi, että epäilty ei ollut ensimmäistä kertaa liikkeellä. Poliisin mukaan mies on syyllistynyt vuoden sisään 59 kertaa samantyyppiseen rikokseen.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että epäilty on syyllistynyt vastaavanlaisiin rikoksiin vähintään kerran vuodessa. Joinakin viikkoina tapauksia on ollut useampikin, sillä vuodessa on vain 52 viikkoa.