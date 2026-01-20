Vanhusten hoivakodeista löytyi vakavia puutteita, osa rikkoo perusoikeuksia

Vanhusten hoivakodeissa on vakavia puutteita, apulaisoikeusasiamies toteaa tuoreessa ratkaisussaan.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin määräyksestä tehtiin useita tarkastuksia vanhusten ympärivuorokautisiin asumispalveluyksiköihin vuonna 2025. Tarkastuksilla arvioitiin sosiaalihuollon asiakkaiden saamien palveluiden laatua ja sisältöä.

Tarkoituksena oli selvittää henkilöstön vähimmäismitoitusta koskevan lainsäädäntömuutoksen vaikutuksia yksiköiden henkilöstön työhön ja asiakkaiden saaman palvelun laatuun. Erityisesti tarkastettiin, onko asiakkaiden perusoikeuksia rajoitettu ja minkälaisia rajoitustoimenpiteitä on käytetty.

Tarkastushavaintojen perusteella useissa yksiköissä on laskettu henkilöstömitoitusta ilman asiakkaiden palveluntarpeen tai toimintakyvyn erillistä arviointia, mikä on lainvastaista. Hoitajien työaika ei ole riittänyt kaikkiin heille kuuluviin tehtäviin ja henkilöstömitoituksen laskeminen on vaikuttanut hoidon laatuun sitä heikentävällä tavalla.

Perushoitoon liittyviä tehtäviä jäi tekemättä, hoitajilla ei ollut aikaa läsnäoloon, mielekkään tekemisen tai ulkoilun järjestämiseen ja saattohoidon aikana henkilöstöä ei ole lisätty. Rajoitustoimien käytössä ja kirjaamisessa havaittiin lukuisia epäkohtia.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin painottaa ratkaisussaan, että henkilöstömitoituksen alentaminen siten, että henkilökunta joutuu turvautumaan rajoitustoimenpiteiden käyttämiseen henkilöstön liian vähäisen määrän takia on lainvastaista ja loukkaa haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden perus- ja ihmisoikeuksia. Hyvinvointialueiden omavalvonnan toteuttaminen henkilöstömitoitusta koskevaa lainsäädäntöä muutettaessa ei ole toiminut.

– On vakava epäkohta, ettei rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksistä ja menettelytavoista sekä seurannasta edelleenkään ole lainsäädäntöä. Lainsäädännön puuttuessa olen laillisuusvalvonnassani edellyttänyt, että jokaisella yksiköllä on ohjeet rajoitustoimenpiteiden käytön vähentämiseksi ja niistä luopumiseksi sekä että henkilökunta tuntee perusoikeuksien rajoittamisen edellytykset. Olen kiirehtinyt sekä lainsäädännön että valtakunnallisen ohjeistuksen valmistelua ja toimeenpanoa, Sakslin sanoo tiedotteessa.