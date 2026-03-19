Rikosasioiden käsittely venyy, valiokunta vaatii muutoksia

Eduskunnan lakivaliokunta puoltaa lainsäädäntöön tehtäviä muutoksia, jotka tekevät rikosprosesseista nykyistä sujuvampia. Mietintö on yksimielinen.

Lakivaliokunta huomauttaa, että rikosprosessien kesto on viime vuosina huolestuttavalla tavalla pidentynyt, mikä vaarantaa oikeusturvan toteutumista ja sen tehokasta saatavuutta. Nykyään rikosasian etenemisessä oikeuteen voi kestää useita vuosia.

Pahimmillaan viranomaisten hidastelu voi johtaa siihen, että rikoksen syyteoikeus vanhenee jo ennen syyteharkintaa. Taustalla ovat poliisin pitkiksi venyneet esitutkinta-ajat. Esitutkinnan jälkeen asia etenee syyteharkintaan ja vasta sen jälkeen käräjäoikeuteen. Rikosasian käsittelyssä voi kestää jopa 3–4 vuotta. Tapauksesta riippuen prosessi voi venyä tätäkin pidemmäksi. Jos asia etenee ylempiin oikeusasteisiin, käsittely pitkittyy entisestään.

– Esityksen keskeisenä tavoitteena on rikosoikeudenhoidon resurssien nykyistä oikeudenmukaisempi ja tarkoituksenmukaisempi kohdentaminen. Tavoitteena on, että rikosprosessia sujuvoittamalla voidaan antaa oikeusturvaa tehokkaammin ja lyhentää käsittelyaikoja, lakivaliokunta toteaa mietinnössään.

Asia etenee seuraavaksi eduskunnan täysistuntoon, joka käsittelee lakiehdotusta lakivaliokunnan mietinnön pohjalta.

Pienten riita-asioiden käsittely sujuvammaksi

Lakivaliokunta puoltaa muutoksia myös pienten riita-asioiden käsittelyyn. Uudessa, kevyemmässä menettelyssä käsiteltäisiin vuokrasuhteisiin liittyvät riidat, jos niiden arvo on enintään 10 000 euroa tai jos niillä ei ole rahamääräistä arvoa. Asian voisi hoitaa ilman juristia, ja kuluriski olisi matala.

Valiokunta pitää menettelyn soveltamisalaa liian suppeana ja esittää, että sitä laajennetaan nopeasti muihin asiaryhmiin.

Uudistuksen vaikutuksia tulee seurata, ja siitä on annettava selvitys lakivaliokunnalle vuoden 2030 loppuun mennessä. Erityistä huomiota kiinnitetään muun muassa soveltamisalaan, oikeudenkäyntiavustajiin, kuluihin sekä vaikutuksiin käsittelyaikoihin ja tuomioistuinten resursseihin.