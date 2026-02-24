Vanhempien uupumus kasvaa, luottamus ammattiapuun horjuu

Vanhempien uupumus ja arjen ristiriidat ovat kasvussa, kertoo Mannerheimin lastensuojeluliitto (MLL).

MLL:n vanhemmuuden tuen palveluihin tulleet yhteydenotot kertovat, että yhä useampi vanhempi kokee uupumusta ja stressiä, ja perheiden arjessa näkyy pitkittyneitä vuorovaikutuksen haasteita. Vuonna 2025 stressikokemukset kaksinkertaistuivat edellisvuodesta, ja useaa perhettä kuormitti jatkuva ristiriitojen kierre.

Järjestön Vanhempainpuhelimeen ja digipalveluihin tuli vuoden aikana yhteensä 2 337 yhteydenottoa. Eniten tukea hakivat pienten lasten vanhemmat.

– Vanhemmat ovat monin tavoin kuormittuneita, mutta palveluihin ei päästä tai vanhemmat kokevat, etteivät tule palveluissa kuulluksi ja kohdatuksi. Kun vanhempi uupuu, se näkyy koko perheen vuorovaikutuksessa – ja juuri silloin tuen pitäisi olla helpoimmin saatavilla, toteaa Auttavien palveluiden asiantuntija Anna Weckström tiedotteessa.

Uupumus ja tukiverkostojen puute korostuvat

MLL:n mukaan jo pidemmän aikaa on yhteydenotoissa toistunut vanhemman uupumus, arjen kuormittavuus ja tukiverkostojen puute. Pienten lasten vanhemmat kuvasivat, miten väsymys vaikutti omaan tunteidensäätelyyn ja kykyyn kohdata lasta. Usein yhteydenotto tehtiin akuutissa tilanteessa, jossa vanhempi oli menettänyt malttinsa.

Perheen sisäiset ihmissuhdehaasteet nousivat vahvasti esiin: ristiriidat parisuhteessa, arjen vastuiden epätasainen jakautuminen ja kasvatuserimielisyydet. Keskusteluvaikeudet lapsen kanssa mainittiin yhteydenotoissa kaksi kertaa useammin kuin edellisvuonna. Myös nuorten vanhemmat kuvasivat ongelmia vuorovaikutuksessa – taustalla saattoi olla päihdekokeiluja, koulukiusaamista, koulukielteisyyttä tai pelaamisen rajaamisen vaikeutta.

Lapsen psyykkiseen oireiluun liittyvät yhteydenotot näkyvät selvästi. Lähes joka viidennessä (18 prosenttia) lapseen liittyvässä yhteydenotossa keskusteltiin lapsen tai nuoren mielenterveyden ongelmista, kuten ahdistuneesta mielialasta, voimakkaista peloista tai itsetuhoisesta käyttäytymisestä. Vanhemmat kokivat usein, ettei apua ollut saatavilla riittävän nopeasti, tai että saatu tuki ei riittänyt.

Luottamus ammattiapuun horjuu

Useat vanhemmat kuvasivat kokemuksia eri alojen ammattilaisten kanssa, että heidän huoliaan ei otettu vakavasti tai kohtaaminen ammattilaisen kanssa jäi puutteelliseksi. Osa vanhemmista kertoi kokeneensa syyttelyä tai epäasiallista käytöstä.

Luottamuksen puute lisäsi epätietoisuutta ja vaikeutti tuen hakemista jatkossa. Luottamuspula sai toisinaan vanhemman jättämään merkittäviä huolia jakamatta.

Vuoden 2025 yhteydenotoissa nousi esiin uusia tai kasvavia ilmiöitä. Vanhemman vakavat psyykkiset haasteet ovat lisääntyneet, ja palveluihin otti yhteyttä yhä useammin akuutisti huonovointiset vanhemmat.

Talousvaikeuksiin liittyvät yhteydenotot yleistyivät. Perheet hakivat suoraan aineellista tukea arjen kuluihin, kuten lasten harrastusmaksuihin, vaatehankintoihin tai joulun järjestämiseen. Taloudellinen epävarmuus heijastui vanhempien jaksamiseen.

Nuorten päihteidenkäyttöön liittyvät huolenaiheet lisääntyivät hieman. Esille nousivat erityisesti sähkötupakointi, kokeilut alkoholin tai kannabiksen kanssa sekä yksittäistapauksissa nuoren rahapelaaminen nettikasinoilla.

Myöhäisnuoruusikäisten vanhempien yhteydenotot kasvoivat hieman. Päähuolena oli, miten nuori saisi tukea itsenäistymisvaiheessa – ja miten tuki järjestyy, kun nuori täyttää 18.

Vuonna 2025 MLL:n Vanhempainpuhelimessa ja nettipalveluissa vastattiin yhteensä 2 337 yhteydenottoon, yhteyttä ottaneista 79 prosenttia oli naisia ja 14 prosenttia miehiä. Yhteydenottajista 43 prosenttia asui kahden vanhemman perheessä, 27 prosenttia oli yksin- tai yhteishuoltajia ja kuusi prosenttia asui uusperheessä. Eniten yhteydenottoja tuli alakouluikäisten, leikki-ikäisten sekä varhaisnuoruusikäisten lasten vanhemmilta.