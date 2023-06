Vanhemmat rajoittavat lastensa ruutuaikaa – lähes puolet epäonnistuvat

Suuri osa vanhemmista rajoittaa lastensa puhelimen käyttöä. Rajoituksista tai ainakaan niiden tavoittelemisesta ei selvityksen mukaan kuitenkaan huolehdita. Lapset lähes kaikissa ikäryhmissä ylittävät vanhempien asettamat ruutuajat.

DNA:n teettämässä koululaistutkimuksessa kerrotaan, että eniten puhelimen käyttöaikaa rajataan 5-12 vuotiaiden ikäryhmässä. Alakouluikäisten lasten vanhemmista 80 prosenttia on asettanut rajoja puhelimen käytölle. Vastaavasti yläkouluikäisillä rajoitukset koskivat vain 51 prosenttia vanhempia.

Yli puolet nuorempaan ikäryhmään kuuluvien lasten vanhemmista on sitä mieltä, että lapsen olisi sopivaa käyttää puhelintaan arkipäivinä 1–2 tuntia. Toive ei kuitenkaan aivan toteudu ja puhelimen parissa vietetään enemmän aikaa. Vain kolmannes 5–12-vuotiaista lapsista käyttää puhelinta tunnin pari päivässä, kun taas 43 prosentilla heistä puhelimen äärellä vietetty ruutuaika lipsahtaa kahden ja neljän tunnin väliin.

Yläkouluikäisten osalta jopa 80 prosenttia vanhemmista näkee, että puhelinta olisi hyvä käyttää alle neljä tuntia päivässä. Silti lähes puolet ikäryhmästä kuluttaa ruutuaikaa päivittäin vähintään neljä tuntia ja usein sen yli.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan lapsilla, joilla oli puolentoista vuoden iässä selvästi enemmän ruutuaikaa kuin muilla, oli enemmän vaikeuksia kaverisuhteiden kanssa viiden vuoden iässä. Myös viiden vuoden iässä keskimääräistä suurempaan ruutuaikaan liittyi selvästi kohonnut riski sekä tunne-elämän että käyttäytymisen oireille. Liiallinen ruutuaika voi aiheuttaa myös keskittymisvaikeuksia, ylivilkkautta ja impulsiivisuutta.

Valtaosalla lapsista on käytössään älypuhelin. Puhelimeen voi operaattorista ja mallista riippuen asettaa erilaisia rajoituksia. Laitteissa on usein erilaisia lapsilukko- tai ruutuaika-asetuksia. Erilaisten sovellusten lataamisen ja käytön voi myös estää useilla laitteilla täysin. Myös sovellukset voivat itsessään sisältää asetuksia, joilla käyttöä voidaan rajoittaa. Laitteisiin sekä niiden internetselaimiin on mahdollista myös asettaa rajoituksia. Laitekohtaisia eroja on paljon ja markkinoilla on myös maksullisia palveluita ja applikaatioita. Ruutuajan rajoittaminen voi joskus olla myös aikuisille tarpeen.