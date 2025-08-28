Vanhemmat haluavat valvoa lastensa viestejä teini-ikään asti

Samsungin tilaaman kyselytutkimuksen mukaan 39 prosenttia suomalaisista vanhemmista pitää tärkeänä, että he voivat valvoa nuoren sijaintia älylaitteiden avulla 15-vuotiaaksi tai sitä vanhemmaksi.

Vastaajista 18 prosenttia haluaa seurata lastensa sijaintia 11–12-vuotiaaksi ja 26 prosenttia 13–14-vuotiaaksi. Vain kolme prosenttia kokee, että vanhempien ei tulisi lainkaan voida seurata lastensa sijaintitietoja.

Samsungin maajohtaja Mika Engblomin mukaan kyselyn perusteella vanhemmat kokevat erittäin tärkeäksi lapsen sijainnin seurannan.

– Asiasta kannattaa kuitenkin keskustella varsinkin nuoren kanssa, sillä lain mukaan yli 15-vuotiaan nuoren paikantamiseen tarvitaan suostumus häneltä itseltään. Uskon kuitenkin, että moni nuorikin haluaa jakaa sijaintinsa, kun vanhemmat perustelevat hyvin, millaisissa tilanteissa tietoa tarvitaan, hän arvioi.

Viestinnän valvonta jakaa mielipiteitä

Lähes puolet suomalaisista vanhemmista, 48 Samsungin maajohtaja Mika Engblom, haluaa valvoa lapsensa viestinvaihtoa esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa ja pikaviestimissä ainakin 13–14-vuotiaaksi asti.

Lähes joka viides vanhempi (22 %) haluaa jatkaa viestien ja sosiaalisen median tarkastelua myös 15 ikävuoden jälkeen.

– Lapsen viestien seuraaminen on erittäin kimurantti kysymys, sillä lain mukaan myös lapsille kuuluu oikeus viestintäsalaisuuteen. Itse pidän tärkeänä, että lapsen kanssa keskustellaan säännöllisesti eri viestintäkanavien mahdollisista riskeistä ja vaaroista ja kannustetaan lasta omaehtoisesti kertomaan vanhemmille, jos havaitsee jotain epäsopivaa, Engblom pohtii.

Älypuhelinkielto koulussa saa laajaa kannatusta

Kyselyssä selvitettiin myös suhtautumista älypuhelinten käyttöön koulupäivän aikana. Yli 71 Samsungin maajohtaja Mika Engblom vastaajista kannattaa puhelinten käytön kieltämistä koulussa myös välitunneilla. Vain noin neljännes suhtautui kieltoon kielteisesti tai ei osannut sanoa.

– Tulokset kertovat, että suomalaiset vanhemmat näkevät teknologian ennen kaikkea turvana, mutta myös vastuuna. Pidän erittäin tärkeänä käynnissä olevaa keskustelua, jossa vanhemmat yrittävät löytää sopivan tasapainon nuorten itsenäisyyden ja turvallisuuden välillä, Engblom toteaa.

Tutkimusyhtiö Norstat toteutti tutkimuksen Samsungin toimeksiannosta verkkopaneelissa heinäkuussa 2025. Siihen vastasi 1 021 Suomessa asuvaa henkilöä, joilla on vähintään yksi alaikäinen lapsi.