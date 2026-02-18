Vanhemman huolta lapsesta ei pidä ohittaa – paljasti 91 prosenttia vakavista sairastumisista

Vanhemman intuitio lapsen voinnista on merkittävä lääketieteellinen mittari. Oulun yliopiston ja yliopistollisen sairaalan uusi tutkimus osoittaa, että edes kattavat digitaaliset oirekyselyt eivät välttämättä paranna arviota, jos vanhemman perushuoli sivuutetaan.

Tutkimuksen mukaan yksinkertainen huolikysymys paljastaa poikkeuksellisen tehokkaasti lapsen äkillisen ja vakavan sairauden. Vanhempien selvä tai voimakas huoli tunnisti peräti 91 prosenttia vakavasti sairaista lapsista.

Tutkimukseen osallistui Oulun yliopistollisen sairaalan lasten ja nuorten päivystyksessä 2375 potilasta. Vanhemmat vastasivat laajaan 36 kohdan kyselyyn ennen ammattilaisen tekemää arviota. Noin joka neljännellä lapsella todettiin vakava sairaus, joka vaati tehohoitoa, leikkausta tai pitkää sairaalahoitoa.

Tutkimuksen keskeinen havainto oli, että lisäkysymykset tai tarkemmat lääketieteelliset yksityiskohdat kyselyssä eivät parantaneet vanhempien tekemän ennakkoarvion osuvuutta.

– Vanhempien huoli on tärkeä hälytysmerkki. Jos vanhempi on huolissaan äkillisesti sairastuneen lapsensa voinnista, lapsella pitää olla mahdollisuus päästä lääkärin arvioon. Huolestunutta vanhempaa ei tule jättää yksin tekemään etäarviota lapsensa voinnista, lastenlääkäri, LT Hilla Pöyry painottaa tiedotteessa.

Tutkimuksessa tarkasteltiin, voisiko vanhemmille kehittää kotikäyttöön luotettavia työkaluja sairaan lapsen tilan arviointiin. Laaja 36-kohtainen kysely ei kuitenkaan tuottanut riittävän herkkää ja tarkkaa menetelmää, jolla voitaisiin korvata päivystyksessä käynti – etenkään tilanteissa, joissa vanhempi on jo valmiiksi huolissaan lapsen voinnista.

Tutkimus tarjoaa tärkeän näkökulman sote-keskusteluun aikana, jolloin digitaalisia ja tekoälyyn perustuvia työkaluja otetaan laajasti käyttöön terveyspalveluissa.

– Tuloksemme osoittavat, että tällaiset työkalut edellyttävät tarkkaa validointia, eivätkä ne nykytilanteessa vielä korvaa terveydenhuollon ammattilaisen arviota. Vaikka vanhempi ei aina pysty kuvaamaan lapsen oireita yksityiskohtaisesti tai oikein, he tunnistavat erittäin hyvin lapsensa vakavasti sairaaksi, kun asiaa kysytään yksinkertaisella huolikysymyksellä, Pöyry kertoo.