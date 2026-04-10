Kokeilu valinnanvapaudesta paransi eläkeikäisen pääsyä lääkärille

Valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille on parantanut eläkeikäisen pääsyä lääkärille, kertoo Kela.
Eläkeikäiset kävivät osana kokeilua yksityisellä yleislääkärillä noin 67 000 kertaa syys-joulukuussa 2025. Lähes kaikki oli läsnävastaanottoja. Samalla ajanjaksolla julkisessa avoterveydenhuollossa käytiin lääkärillä 677 000 kertaa, joista 480 000 oli läsnävastaanottoja.
Valinnanvapauskokeilun osuus kaikista 65 vuotta täyttäneiden avosairaanhoidon lääkärikäynneistä oli 8 prosenttia syys-joulukuussa. Lähivastaanotoissa kokeilun merkitys korostui entisestään, sillä joka yhdeksäs (11 prosenttia) käynti lääkärin läsnävastaanotolla toteutui valinnanvapauskokeilussa.
Muita Kelan korvaamia yksityisen yleislääkärin tai yleislääketieteen erikoislääkärin käyntejä 65 vuotta täyttäneillä oli noin 64 000. Yhteensä Kelan korvaamat yksityiset lääkäripalvelut kattoivat avosairaanhoidon lääkärien vastaanotoista kuudenneksen (16 prosenttia) ja läsnävastaanotoista viidenneksen (20 prosenttia).
– Valinnanvapauskokeilun osuus 65 vuotta täyttäneiden perustason lääkäripalveluissa on mainittava. Alustavien havaintojen mukaan potilaat ovat päässeet valinnanvapauskokeilun lääkärille myös tyypillisesti nopeasti, mikä on ollut yksi kokeilun tavoitteista, sanoo Kelan erikoistutkija Riina Hiltunen.
Hoitoon pääsyä ja palvelujen saatavuutta tutkitaan vielä tarkemmin toukokuussa kansalaisille lähetettävällä kyselyllä.