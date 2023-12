Vangittu Aleksei Navalnyi on kadonnut kuin tuhka tuuleen, tukijat tarjoavat palkkiota tiedoista

Räjähtävistä Kremlin eliittiä koskevista paljastuksistaan tunnettu venäläinen oppositiovaikuttaja ja korruptionvastustaja Aleksei Navalnyi on yhä kateissa.

Yhteys Navalnyihin menetettiin liki kaksi viikkoa sitten. Pahamaineisessa rangaistussiirtola IK-6:ssa Vladimirin alueella poliittista tuomiota istuneen Navalnyin ei annettu enää osallistua etäyhteydellä oikeuden istuntoihin. Syyksi väitettiin sähkövikoja vankilalla. Navalnyin juristit ja tukijat eivät ole saaneet yhteyttä oppositiohahmoon joulukuun 6. päivän jälkeen.

Aleksei Navalnyin tiedottaja Kira Jarmysh kertoi jo viime viikon alussa, ettei Navalnyin lähipiiri tiedä, missä mies on tai mitä hänelle on tapahtunut. Itsenäisen venäläismedian tietojen mukaan Navalnyitä ei enää listata IK-6:n vangiksi ja hänet on juristien mukaan siirretty. Jarmyshin mukaan Venäjän viranomaiset eivät kuitenkaan ole suostuneet kertomaan, minne Navalnyi on viety.

Navalnyin tukijat ovat julkaisseet säännöllisesti vetoomuksia asiasta. Navalnyin tiimi ilmoitti eilen tarjoavansa palkkion luotettavista tiedoista liittyen oppositiopoliitikon kohtaloon.

Kreml on noudattanut tapauksen suhteen totuttua linjaa. Virallinen Venäjä on pyrkinyt vaikenemaan Aleksei Navalnyistä kokonaan. Diktaattori Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskov tyytyi viime viikolla toteamaan lehdistötilaisuudessa, ettei Moskovalla ole tietoa siitä, missä vangit milloinkin ovat.