Valviran ylijohtaja Ylelle: Henkilöstöpula tulee aiheuttamaan kiperiä tilanteita

Sosiaali- ja terveysalaa valvovan Valviran ylijohtaja Markus Henriksson kuvailee henkilöstöpulan aiheuttamia ongelmia vakaviksi. Ne ovat kärjistyneet kesän aikana, kun sijaisia ei ole saatu palkattua riittäväksi.

Asiasta uutisoi Yle.

Henriksson kertoo ongelmien koskevan kaikkia sosiaali- ja terveydenhuollon sektoreita. Erikoissairaanhoidon kiireelliset ja välttämättömät hoidot saadaan todennäköisesti turvattua, mutta kiireetön hoito tulee ruuhkautumaan.

– Henkilöstöpula tulee erityisesti nyt alkaneen heinäkuun aikana aiheuttamaan kiperiä tilanteita. Sairaaloissa saattaa syntyä ruuhkatilanteita, joista seuraa hankaluuksia monille potilaille ja heidän läheisilleen. Sote-henkilöstö on töissä nyt aika tavalla kovilla, Henriksson toteaa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Husin vs. johtajaylilääkäri Veli-Matti Sulander kuvaa tilannetta erittäin haasteelliseksi.

– Henkilöstöstä on merkittävää vajausta. Tällä hetkellä sijaisia on reilut 500 vähemmän kuin meillä olisi tarvetta. Tämä on johtanut siihen, että olemme joutuneet sulkemaan sairaansijoja hyvin merkittävästi, Sulander kertoo.

– Ruuhkautuminen on aina tietyllä tavalla potilasturvallisuusriski, varsinkin päivystyksessä. Odotusajat venyvät ja se kyllä haastaa.