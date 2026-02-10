Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Daniel Sazonov. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Valtuutetut antoivat Helsingin pormestarille Ylen kyselyssä huippuarvosanat

  • Julkaistu 10.02.2026 | 09:11
  • Päivitetty 10.02.2026 | 09:29
  • Politiikka
Daniel Sazonovia kuvaillaan ratkaisukeskeiseksi ja sosiaalisesti taitavaksi.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Helsingin kaupunginvaltuutetut antavat Ylen kyselyssä pormestari Daniel Sazonovin (kok.) johtamistaidoille kiitosta. Kouluarvosanan keskiarvoksi muodostui 9.

Valtuutettuja pyydettiin lisäksi kuvailemaan omin sanoin Sazonovin johtamistyyliä. Häntä kuvailtiin esimerkiksi älykkääksi, sivistyneeksi, rauhalliseksi, ratkaisukeskeiseksi ja ystävälliseksi kaikkien kaveriksi, jolla on hyvää poliittista pelisilmää.

– Hän ei korosta vastakkainasettelua, vaan pyrkii rakentamaan yhteistä näkemystä ja viemään asioita käytännönläheisesti eteenpäin, kirjoittaa valtuutettu Silja Borgarsdóttir Sandelin (r.) Ylelle.

– Daniel on luonnonlahjakkuus poliitikkona. Hän on erittäin älykäs ja hallitsee sekä isoja asiakokonaisuuksia että yksityiskohtia. Lisäksi hän on todella taitava sosiaalisesti, kuvaa Ylelle valtuutettu ja kansanedustaja Terhi Koulumies (kok.).

Pormestarilta kaivattiin joissakin vastauksissa selkeää visiota siitä, mitä hän aikoo Helsingin ja sen asukkaiden hyväksi tehdä.

– Hänen vahvuutensa on vaikuttava toiminta politiikan makkaratehtaan kabineteissa ja kulisseissa, ei ehkä niinkään tulevaisuuden visionäärinen sanoittaminen suurelle yleisölle, kirjoittaa valtuutettu ja kansanedustaja Atte Harjanne (vihr.) Ylelle.

Yle lähetti kaikille Helsingin 85:lle kaupunginvaltuutetulle sähköpostikyselyn. Siihen vastasi 29 valtuutettua, joista oli kokoomuksesta 13, sosiaalidemokraateista 7, vihreistä 5, ruotsalaisesta kansanpuolueesta 2, keskustasta 2 ja vasemmistoliitosta 2.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)