Valtuutetut antoivat Helsingin pormestarille Ylen kyselyssä huippuarvosanat

Helsingin kaupunginvaltuutetut antavat Ylen kyselyssä pormestari Daniel Sazonovin (kok.) johtamistaidoille kiitosta. Kouluarvosanan keskiarvoksi muodostui 9.

Valtuutettuja pyydettiin lisäksi kuvailemaan omin sanoin Sazonovin johtamistyyliä. Häntä kuvailtiin esimerkiksi älykkääksi, sivistyneeksi, rauhalliseksi, ratkaisukeskeiseksi ja ystävälliseksi kaikkien kaveriksi, jolla on hyvää poliittista pelisilmää.

– Hän ei korosta vastakkainasettelua, vaan pyrkii rakentamaan yhteistä näkemystä ja viemään asioita käytännönläheisesti eteenpäin, kirjoittaa valtuutettu Silja Borgarsdóttir Sandelin (r.) Ylelle.

– Daniel on luonnonlahjakkuus poliitikkona. Hän on erittäin älykäs ja hallitsee sekä isoja asiakokonaisuuksia että yksityiskohtia. Lisäksi hän on todella taitava sosiaalisesti, kuvaa Ylelle valtuutettu ja kansanedustaja Terhi Koulumies (kok.).

Pormestarilta kaivattiin joissakin vastauksissa selkeää visiota siitä, mitä hän aikoo Helsingin ja sen asukkaiden hyväksi tehdä.

– Hänen vahvuutensa on vaikuttava toiminta politiikan makkaratehtaan kabineteissa ja kulisseissa, ei ehkä niinkään tulevaisuuden visionäärinen sanoittaminen suurelle yleisölle, kirjoittaa valtuutettu ja kansanedustaja Atte Harjanne (vihr.) Ylelle.

Yle lähetti kaikille Helsingin 85:lle kaupunginvaltuutetulle sähköpostikyselyn. Siihen vastasi 29 valtuutettua, joista oli kokoomuksesta 13, sosiaalidemokraateista 7, vihreistä 5, ruotsalaisesta kansanpuolueesta 2, keskustasta 2 ja vasemmistoliitosta 2.