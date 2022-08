Venäjän median mukaan Mini Cooper paljasti brittien vastuun pommi-iskusta

FSB on väittänyt, että venäläisen fasismin ideologin Aleksandr Duginin tyttären Darja Duginan surmasi autopommilla ukrainalaisnainen Natalja Vovk, joka pakeni Mini Cooper -autollaan Viroon, kuten Verkkouutiset on kertonut tässä ja tässä. Kyseisen naisen koko olemassaolo on itse asiassa epäselvää.

Venäjän valtiontelevision ykköskanavan ohjelman ”Viikon uutiset” (Vesti nedeli) juontava propagandisti Dmitri Kiseljov päättelee, ettei iskun takana ollutkaan Ukraina vaan länsimaat.

– Pienille ukrainalaisnatseille Dugin ei ole pääkohde, mutta lännelle terrori-isku erityisesti Duginia vastaan piti muodostuman suurimmaksi loiskaukseksi. ”Miten he onnistuivat räjäyttämään ’[Vladimir] Putinin aivot’. Kyseessä olisi ollut suuri saavutus lännelle.

Kiseljovin mukaan jäljet eivät selvästikään johda Ukrainaan.

– Lännen hienovaraisia jälkiä on löydettävissä kaikkialta tässä murhassa: hiottu murhasuunnitelma, rajanylityksen järjestäminen ja tekijän valinta; kuka epäilisi tyttärensä kanssa liikkuvaa äitiä? Pikkutarkka asiakirjojen suunnittelu vaihdettavine rekisterikilpineen.

Kiseljovin mukaan kyseessä ”eivät todennäköisesti olleet amerikkalaiset vaan englantilaiset”. Tämän tason murha vaatisi Kiseljovin mukaan eri amerikkalaispäättäjien hyväksynnän aina presidenttiin asti.

– Britit toimivat salamyhkäisemmin ja ilman hyväksyntää vaativia allekirjoituksia. Ja he myös pitävät autoista. Esimerkiksi Mini Cooper on heidän heikkoutensa. Ja seuraava askel puhtaan kauniin englantilaismurhan tekemiseksi olisi Natalja Vovkin kuristaminen jossain ja Venäjän syyttäminen tästä.

I thought it was just too obvious for them to say, but they've only gone and said it

Dmitry Kiselyov claimed in last night's show that the Mini Cooper driven by Natalya Vovk (named by the FSB as the main suspect in Darya Dugina's murder) suggests that the UK was behind it all 🇬🇧 pic.twitter.com/0VKuSAt1dI

— Francis Scarr (@francis_scarr) August 29, 2022