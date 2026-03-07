Valtavia räjähdyksiä Teheranin lentoasemalla

Teheranin Mehrabadin lentoasemalla on tapahtunut yön aikana useita räjähdyksiä, kertoo BBC.
Aamuneljältä Suomen aikaa lentoasemalta nousi liekkejä sekä savua, ainakin yhden lentokoneen ollessa ilmiliekeissä. Iranin valtiollinen media on vahvistanut, että lentoasemalle on isketty.
Satelliittikuvien mukaan lentoasemalle oli perjantaina pysäköity lukuisia lentokoneita. Vaurioiden laajuudesta ei ole toistaiseksi tietoa.
Lentoaseman lähettyvillä asuva iäkäs pariskunta kertoi lapsensa kautta BBC:lle, että heidän asuinkerrostalonsa ikkunat särkyivät iskujen seurauksena. Pariskunnan täytyi hakeutua suojaan maanalaiseen pysäköintihalliin.
Myös muualle Teheraniin on isketty yön aikana. Silminnäkijöiden mukaan iskut ovat olleet poikkeuksellisen rajuja.
– Heräsin kahdelta yöllä, kun kuulin räjähdykset. Tämä oli toinen kamala yö putkeen, eräs nainen kommentoi.
Iranin sisäisen lentoliikenteen käytössä oleva Mehrabadin lentoasema on matkustajamäärissä mitattuna Iranin suurin lentoasema. Se oli aiemmin kaupungin päälentoasema, kunnes kansainväliset lennot siirrettiin Imaami Khomeinin lentoasemalle vuonna 2005.
Israel iski Mehrabadin lentoasemalle jo aiemmin keskiviikkona. Tuolloin Israelin puolustusvoimat kertoi, että se tuhosi lentoasemalle sijoitettuja ”puolustus- ja tunnistusjärjestelmiä”, jotka muodostivat uhan Israelin ilmavoimille.