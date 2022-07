Valtavat savupatsaat – video paljastaa hyökkääjän ammusvarikon tuhon

Uutissivusto Radio Free Europe on jakanut Twitterissä videon, joka näyttää hyökkääjän tuhoutuneen ammusvaraston Donetskin kaupungissa Ukrainan asevoimien iskun seurauksena tiistaina.

Donetskin kaupunki on Venäjän ja sen tukemien separatistien miehittämä. Kaupunki sijaitsee Itä-Ukrainassa Donetskin alueella.

Videolla näkyy, kuinka valtavat savupatsaat kohoavat korkealle ilmaan ammusvaraston raunioista. Varastoalueen ympäristöön on lentänyt myös paljon rojua ja useiden tuhoutuneiden ammusten kuoria.

Venäläismedian mukaan palokunta työskentelee alueella edelleen ja yrittää sammuttaa yksittäisiä palopesäkkeitä.

Radio Free Europe on jakanut Twitterissä myös Planet-yhtiön satelliittikuvia, jotka todentavat ammusvaraston tuhoutumisen.

Ukrainan kerrotaan tuhonneen kymmeniä venäläisjoukkojen käyttämiä ampumatarvikevarastoja viime viikkojen aikana itä- ja etelärintamalla. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

Iskuissa on käytetty tiettävästi Totška-U-ohjuksia, ilmavoimia ja amerikkalaisten HIMARS-raketinheitinten täsmäammuksia. Venäläiset ovat joutuneet vetämään tilanteen vuoksi komentopaikkojaan 30–40 kilometriä kauemmaksi rintamasta.

OTG video for the reference, showing multiple ammo shells all around the place. pic.twitter.com/fzJ2NhtqG4

— Mark Krutov (@kromark) July 7, 2022