Hyökkääjän joukot pakenivat Käärmesaarelta

Venäjän joukot ovat vetäytyneet Käärmesaarelta. Ukrainan asevoimien mukaan saarelle iskettiin tänään ohjuksilla ja tykistöllä. Venäläismiehittäjien kerrotaan evakuoineen kiireellä ”varuskunnan jäänteet” kahdella veneellä ja jättäneen todennäköisesti saaren.

– Saari on tällä hetkellä liekkien peitossa ja sieltä kuuluu räjähdyksiä. Operaation lopullisia tuloksia selvitetään vielä, asevoimat tiedottaa.

Venäjän puolustusministeriö vahvisti vetäytymisen torstaina iltapäivällä. Venäläiset ovat väittäneet jättäneensä saaren ”hyvän tahdon eleenä”.

Ukrainan on uutisoitu tehneen viime päivinä iskuja Mustanmeren pienelle ja strategisesti tärkeälle saarelle. Verkkouutiset on kertonut iskuista ja käynnissä olevasta ukrainalaisoperaatiosta tässä ja tässä.

Sosiaalisessa mediassa on tänään kiertänyt kuvia useista saarelta nousevista savupatsaista.

Venäjä valloitti Käärmesaaren sodan alussa ja varusti saarta sen jälkeen ilmapuolustusjärjestelmillä ja merijalkaväen erikoisjoukoilla. Ukraina on tehnyt saarelle useita menestyksekkäitä iskuja ja upottanut alueella toimineita venäläisaluksia.

Edit 30.6.2022 12.20: Artikkelia päivitetty.

Operational Command South

"As a result of the successfully conducted next stage of the military operation with fire strikes by 🇺🇦 missile and artillery units on #SnakeIsland, 🇷🇺 hastily evacuated the remnants of the garrison with 2 speed boats and probably left the island. (1/2) pic.twitter.com/pct9PXUorg — ArmyInform (@armyinformcomua) June 30, 2022

Odesa MP Honcharenko says Russians have retreated from strategic rock Snake Island, leaving on 5 small boats and blowing up hardware on way out. This has not been confirmed by Ukrainian command, but if true would be first clear victory for Western long-range rocket systems. pic.twitter.com/JjoX0USVq4 — Oliver Carroll (@olliecarroll) June 30, 2022

Snake Island this morning. The Ukrainian military and the Russian mass media confirmed that the occupiers had left the island. pic.twitter.com/hFnWpCPp4o — Eduard Andryushchenko from KGB Files (@kgb_files) June 30, 2022