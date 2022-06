Valtava T-80BV-tankkien jono kuvattiin Moskovassa – hyökkääjä tyhjentää varastoja

Venäjän kerrotaan kattavan Ukrainan tappioita varastoista käyttöön otetulla ja osin melko iäkkäällä kalustolla. Sosiaalisessa mediassa on julkaistu viime aikoina runsaasti videoita rautatiekuljetuksessa olevista venäläisistä panssareista ja muista ajoneuvoista. Huomio on kiinnittynyt vanhempaa polvea edustaviin T-62-vaunuihin ja BMP-1-panssariajoneuvoihin.

Esimerkiksi alla olevalla laajalle levinneellä videolla näkyy puolestaan pitkä jono T-80BV-panssarivaunuja. Video on tiettävästi kuvattu Moskovan alueella. Kyseessä on päivitetty versio

Venäjän asevoimiin erikoistunut asiantuntija, CNA-ajatushautomon Venäjä-ohjelman johtaja Michael Kofman toteaa, että tankit näyttävät siltä, että ne on otettu varastosta käyttöön. Kyseessä on T-80-panssarivaunun 1980-luvun puolivälissä käyttöön otettu versio.

Kofman arvioi, että Ukrainassa tullaan näkemään nykyistä enemmän T-80BV-tankkeja sekä BMP-1- ja MT-LB-panssariajoneuvoja, ”kun Venäjä koluaa varastoja korvatakseen tappioita”. Asiantuntija uskoo T-62M-tankkien päätyvän reserviläisten ja mahdollisesti Venäjän miehittämiltä Itä-Ukrainan alueilta värvättyjen joukkojen käyttöön.

– Epäilen, että suurin haaste tulee olemaan menetettyjen BMP-2-panssariajoneuvojen korvaaminen, siksi BMP-1:t, hän kirjoittaa.

Ukrainalaisten mukaan hyökkääjä on menettänyt sodassa jo yli 1 400 panssarivaunua ja liki 3 500 panssariajoneuvoa.

LUE MYÖS:

Tappiot kasvavat, hyökkääjä lähettää sotaan vanhaa kalustoa



Brief comment on Russian equipment. I think we will see more T-80BV, BMP-1, and MT-LBs as they dig into storage to replace losses. T-62Ms for reservists and perhaps LNR/DNR mobilized units. I suspect the main challenge will be replacing lost BMP-2 IFVs, hence BMP-1s.

— Michael Kofman (@KofmanMichael) June 13, 2022