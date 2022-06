Tappiot kasvavat, hyökkääjä lähettää sotaan vanhaa kalustoa

Taistelut ovat jatkuneet viime päivinä kiivaina Itä-Ukrainassa ja erityisesti Sjeverodonetskin kaupungissa, jota Venäjä on yrittänyt vallata rajun tykistöpommituksen tukemana.

Luhanskin sotilashallinnon johtaja Serhiy Hayday kuvaili televisiopuheessa tilannetta erittäin vaikeaksi. Hänen mukaansa hyökkääjä on joutunut vetämään pois osan kovia tappioita kärsineistä yksiköistään, vaikka maan propagandassa on jo puhuttu koko kaupungin valtaamisesta.

Sjeverodonetskiin johtavaa siltaa on tulitettu jatkuvasti, joten kaupunkiin jääneille siviileille ei ole saatu kuljetettua vettä tai muita tarvikkeita. Katutaistelut ovat jatkuneet koko viikon. CNN:n mukaan Ukrainan asevoimat hallitsee tällä hetkellä noin kolmasosaa Sjeverodonetskista.

Venäjän on arvioitu lähettävän rintamalle yhä vanhempaa sotilaskalustoa kasvavien tappioiden vuoksi. Ukrainan tiedustelupalvelu kertoo Venäjän joukkojen käyttävän Hersonin alueella 1950-luvulta peräisin olevia miinoja Ukrainan vastahyökkäysten hidastamiseksi.

Miinojen väitetään olevan peräisin Rostovin alueen varastoista, vaikka ne oli jo lajiteltu hävittämistä varten. ISW-ajatuspajan raportin mukaan Venäjän 49. armeijan pioneerit kärsivät tappioita, kun osa vanhentuneista miinoista räjähti kuljetuksen aikana.

Melitopolin alueella on lisäksi havaittu 50 vuotta vanhoja T-62-panssarivaunuja. Ukrainan rintamalle on haalittu raketinheittimiä ja 152 millimetrin haupitseja Siperiassa sijaitsevan Irkutskin varastoista asti.

Hyökkääjällä on ollut vaikeuksia saada riveihinsä täydennysjoukkoja kaatuneiden ja haavoittuneiden sotilaiden tilalle. Venäjän tukemalla Luhanskin separatistialueella on osoitettu viime viikkoina mieltä pakollisia kutsuntoja vastaan. Ilkivallasta asevoimien rekrytointilaitoksia vastaan on kerrottu myös Vladivostokissa ja useissa muissa paikoissa.

#Russian forces are continuing to deploy outdated military equipment to #Ukraine to replace losses. Russian military command continues to face pervasive issues with force generation.

Click here to read the full report: https://t.co/rYKDqFXX3x pic.twitter.com/k6cz8iOiA6

— ISW (@TheStudyofWar) June 10, 2022