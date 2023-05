Suuria sotahautausmaiden alueita paljastui Venäjällä

The Moscow Times -lehti on koonnut kattavan listan seitsemästä tähän mennessä löydetystä palkkasotilasyhtiö Wagnerin hautausmaasta Venäjällä ja Ukrainassa.

Venäjän puolella taisteleva Wagner on kärsinyt valtavia tappioita Ukrainan rintamalla, varsinkin Itä-Ukrainan Bahmutissa.

Monet kuolleista ovat tuomittuja rikollisia, jotka värvättiin vankiloista viime vuonna Moskovan pyrkiessä epätoivoisesti lisäämään Ukrainaan lähetettävien sotilaiden määrää.

Novosibirsk, Novosibirskin alue (200+ hautaa)

Huhtikuun alussa joukko vapaaehtoisia huomasi 69 uutta hautaa Gusinobrodskin hautausmaalla Siperiassa sijaitsevan Novosibirskin kaupungissa. Huhtikuun 25. päivään mennessä luku oli kasvanut noin 200:lla.

Irkutsk, Irkutskin alue (53 hautaa)

Riippumattoman People of Baikal -uutissivuston toimittajat löysivät maaliskuussa 53 Wagnerin hautaa Aleksandrovskin hautausmaalta, joka sijaitsee noin 11 kilometrin päässä Irkutskin kaupungista.

Berjozovski, Sverdlovskin alue (106 hautaa)

Paikallisen E1.Ru-uutissivuston toimittajat löysivät tämän hautausmaan Uralvuorilla sijaitsevasta Berjozovskin kaupungista maaliskuussa.

Nikolajevka, Samaran alue (102 hautaa)

Volga-joen varrella sijaitsevan Nikolajevkan kylän asukkaat löysivät maaliskuun alussa Wagnerin hautausmaan.

Bakinskaja, Krasnodarin alue (607 hautaa)

Bakinskaja on ylivoimaisesti suurin ja tunnetuin sodan alkamisen jälkeen löydetyistä Wagnerin hautausmaista, jossa on yli 600 Wagner-taistelijan haudat.

Mavrino, Moskovan alue (27 hautaa)

Mavrinon kylä sijaitsee noin 80 kilometrin päässä Moskovan kaakkoispuolella. Kylän asukkaat huomasivat tammikuun puolivälissä kymmenien identtisten Wagner-hautojen ilmestyneen paikalliselle hautausmaalle.

Paikallisten toimittajien viimeisimmän laskelman mukaan hautoja on yhteensä 27.

Kirovka, Luhansk, Ukraina (42 hautaa)

Helmikuun alussa Itä-Ukrainan Luhanskin kaupungin lähellä sijaitsevan Kirovkan kylän asukkaat löysivät hautapaikan, jossa oli 42 Wagnerin hautaa.

Vaikka Wagnerin tappioista ei ole saatavilla virallisia lukuja, tuhansien palkkasoturien uskotaan kuolleen Ukrainan rintamalla.

Helmikuussa Yhdysvaltain viranomaiset väittivät yli 30 000 Wagner-taistelijan haavoittuneen tai kuolleen.

Riippumattomat venäläiset toimittajat ovat dokumentoineet yhteensä yli 1 000 Wagnerin hautaa.

Huhtikuun puoliväliin mennessä BBC:n venäjänkielinen uutispalvelu ja riippumaton uutissivusto Mediazona ovat vahvistaneet 1 112 Wagner-taistelijan kuoleman.

Ne ovat myös vahvistaneet 3 080 värvätyn vangin kuoleman Ukrainassa – vaikka useimpien heistä uskotaan taistelleen Wagnerin riveissä, muut todennäköisesti värvättiin Venäjän asevoimien vakinaisiin joukkoihin.

Vankien oikeuksia ajavan Russia Behind Bars -järjestön johtaja Olga Romanova arvioi The Moscow Timesille, että noin 30 000 Wagnerin värväämää vankia on kuollut Ukrainassa. Tämä viittaa siihen, että Wagnerin hautausmaiden määrä tulee kasvamaan nopeasti tulevina viikkoina ja kuukausina.

