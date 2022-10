Valtava räjähdys – lennokki kuvasi hyökkääjän aseman tuhon

Lontoon King’s Collegen sotilasasiantuntijan ja Foreign Policy Research Instituten vanhemman tutkija Rob Leen Twitterissä jakama video näyttää, kuinka ukrainalainen M982 Excalibur -ammus tuhoaa Venäjän asemapaikan Hersonin alueella.

Video on kuvattu Leleka-100 -lennokilla. Se osoittaa räjähdyksen olleen valtava.

Excalibur-ammukset ovat amerikkalaisen Raytheonin ja ruotsalaisen BAE Systems Boforsin valmistamia. Ne ovat GPS-ohjattuja ja sopivat 155-millimetrisiin tykkeihin.

Brittiläisen sotahistorioitsija ja kirjailija Chris Owenin mukaan niiden etuja ovat poikkeuksellinen tarkkuus ja tavallisia ammuksia pidempi kantama.

Hän sanoo, että Venäjän on pelättävä ammuksia jopa enemmän kuin suurta tuhoa hyökkääjän joukkoihin kylväneitä HIMARS-raketinheittimiä.

– Se tekee 155 millimetrin haupitseista käytännössä jättimäisiä tarkkuuskivääreitä, joilla voidaan iskeä yksittäisiin kohteisiin kymmenien kilometrien päästä, Owen kirjoittaa Twitterissä.

1/ Why is visual confirmation that Ukraine now has M982 Excalibur artillery rounds in its inventory such a big f'ing deal, as a certain US president might say? A 🧵 on why Russia might well need to fear Excalibur more than HIMARS. pic.twitter.com/AHHtaxsNSY

— ChrisO (@ChrisO_wiki) September 7, 2022