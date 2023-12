Valtava räjähdys lennättää tykkitornin pellolle – lennokki iskee videolla

Ukrainan 47. prikaatin drone-komppania on jakanut sosiaalisessa mediassa videon (jutun alla) lennokki-iskusta venäläistä BTR-82-rynnäkköpanssariajoneuvoa vastaan.

Hyökkäyksen sanotaan tapahtuneen Donetskin alueella sijaitsevalla Avdijivkan rintamalohkolla Itä-Ukrainassa.

Ukrainalaisten videolla varustettu lennokki havaitsee ryhmän venäläissotilaita ajoneuvon vieressä.

Pian tämän jälkeen paikalle saapuu analogisen videolinkin kautta ohjattava FPV-räjähdelennokki, joka lentää matalalla suoraan päin ajoneuvoa.

Iskusta seuraa valtava räjähdys ja savupilvi. Video näyttää, kuinka romua lentää korkealle ilmaan ja kauas räjähdyspaikasta. Myös rynnäkköpanssariajoneuvon tykkitorni sinkoutuu pellolle. Ajoneuvosta jää jäljelle ainoastaan alusta ja renkaat.

Venäläissotilaita ei näy missään räjähdyshetkellä.

Viestipalvelu X:n viestiketjussa huomautetaan, että räjähdekuormalla varustettu FPV-lennokki ei pysty yksin aiheuttamaan näin suurta räjähdystä. Siksi paikalla olleet venäläissotilaat todennäköisesti toivat ajoneuvollaan videolla näkyvälle panssarivaunulle ampumatarvikkeita, jotka räjähtivät lennokki-iskussa.

Taistelut jatkuvat Avdijivkassa. Venäjä painaa päälle valtavista tappioistaan huolimatta. Ukraina puolustaa edelleen asemiaan, mutta puolustaja on vaikeassa paikassa venäläisten yrittäessä edetä kaupungin etelä- ja pohjoispuolella.

Teknologinen vallankumous on muokannut nykyaikaista sodankäyntiä Ukrainan taistelukentillä. Niin kutsuttujen FPV-lennokkien käyttö on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuoden alun jälkeen.

Sekä Ukraina että Venäjä ovat kiihdyttäneet droonien tuotantotahtia, sillä räjähdelennokit ovat osoittautuneet erittäin tehokkaiksi muun muassa panssariajoneuvojen tuhoamisessa. Analogisen videolinkin kautta ohjattavat laitteet voivat olla yllättävän vastustuskykyisiä elektroniselle häirinnälle.

FPV of the 47th Brigade of Ukraine makes Russian BTR-82A disappear. Stepove area, Avdiivka front https://t.co/2ol6ANz5lJ pic.twitter.com/0mm3LmeI3P

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) December 28, 2023