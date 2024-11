”Valtava pettymys” – HS: Suomi oli saada Tanskan kaltaisen lääkemaailman jättipotin

Suomalaisen lääkeyhtiö Orionin pitkäaikainen projekti kehittää kipulääke kroonisen kivun hoitoon päättyi pettymykseen. Aiheesta uutisoi Helsingin Sanomat.

Yhtiö kehitti molekyylin, jonka oli tarkoitus auttaa kroonisesta kivusta kärsiviä potilaita. Tavoitteena oli myös tuoda apua etenkin Yhdysvaltoja riivaavaan opioidikriisiin, sillä kehitteillä ollut lääke ei olisi vaikuttanut opioidin tavoin ihmisen keskushermostoon ja aiheuttanut riippuvuutta.

Lääkkeestä saatiin lupaavia tuloksia koe-eläinkokeiden avulla, ja sen markkinoille pääsy olisi voinut tuoda Orionille jättimäiset tulot, kuten Novo Nordiskille kävi. Verkkouutiset kertoi aiemmin tanskalaisesta lääkeyhtiö Novo Nordiskista, josta tuli markkina-arvoltaan Euroopan suurin lääkeyhtiö kehiteltyään Yhdysvalloissa suositun Ozempic-laihdutuslääk-keen.

Lokakuussa 2023 Orion sai kuitenkin huolestuttavia tietoja eläinkokeista, joilla lääkkeen turvallisuutta testattiin. Annokset, joita pidettiin aikaisemmin turvallisina, eivät riittäneetkään kivun lievittämiseen. Toisaalta myös lääkkeen pitkäaikaiskäytön riskit nousivat esiin. Yhtiö päätti lopettaa kehitystyön.

– Olihan se valtava pettymys. Mutta olen peruspositiivinen luonne, ja nyt kun olen tässä hetken murehtinut, yritän löytää tavan hyödyntää saamiamme oppeja, sanoo Helsingin Sanomille Orionin kipututkimuksen johtaja Heikki Mansikka.

Molekyylin kehittelyyn Orion ehti käyttää muutaman vuoden aikana kymmeniä miljoonia euroja. Kun yhtiö ilmoitti lopettavansa lääkkeen kehittelyn, sen osakekurssi laski viisi prosenttia. Kurssi kuitenkin palautui nopeasti uutisen jälkeen.

Globaalisti joka viides ihminen kärsii kroonisesta kivusta. Kivunhoitoon ei kuitenkaan ole tullut vuosikymmeniin uusia lääkehoitoja. Niiden kehittäminen on kallista. Lisäksi kipu on tärkeä fysiologinen toiminto, jonka kulkeutumista aivoihin on vaikea estää lääkkeiden avulla, sillä keho pyrkii välittämään kipusignaalin kaikin keinoin.