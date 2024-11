Valtava isku drooneilla, ammusvarasto liekeissä Venäjällä

Sekä Ukraina että Venäjä ovat toteuttaneet viime päivinä sodan laajimpiin lukeutuvia lennokki-iskuja.

Venäjän puolustusministeriö ilmoittaa pudottaneensa 84 ukrainalaista droonia kuuden eri alueen yllä. Osa lähestyi Moskovaa, jonka lentoliikennettä ohjattiin pois kolmelta eri lentoasemalta.

Ukrainan mukaan sen ilmatilaan tunkeutui viikonloppuna noin 150 räjähdelennokkia, joista suurin osa tuhottiin.

Moskovan kuvernööri kuvaili alueeseen kohdistunutta iskua ”massiiviseksi”. Drooneja ammuttiin alas muun muassa Kolomnan ja Domodedovon lähellä. Ainakin viiden ihmisen kerrottiin loukkaantuneen putoavien lennokkiosien sytytettyä neljä rakennusta tuleen Moskovan lounaispuolella.

Maanantain vastaisena yönä drooneja havaittiin lisäksi Kurskin ja Belgorodin alueilla.

BBC:n mukaan kaksi ihmistä loukkaantui Venäjän lähettämien droonien iskeydyttyä Odessan alueelle. Ukrainan ilmavoimien mukaan 62 iranilaisvalmisteista lennokkia ammuttiin alas, 67 putosi muista syistä ja kymmenen palasi Venäjän ilmatilaan tai ajautui Valko-Venäjälle ja Moldovaan.

Ukrainan droonien kerrotaan vaurioittaneen yön aikana Brjanskin alueella sijaitsevaa asevoimien logistiikkakeskusta. Kohteessa varastoitiin tykistöammuksia, raketteja ja liitopommeja. Sosiaalisessa mediassa julkaistiin kuvia alueelta kohoavasta savupatsaasta.

Ukrainian drones attacked the Moscow region this morning. According to Russian media, all 17 drones were shot down, but fires were observed and emergency services are working at the affected areas because “nothing happened”. pic.twitter.com/vlfAEbM4X1

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 10, 2024