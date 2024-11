Vältä nämä virheet joulun pakettitoimituksissa

Loppuvuosi on vilkasta aikaa paketti- ja kirjetoimituksille. Viime vuosina yleistyneet ostopäivät Singles Day, Black Friday ja Cyber Monday ovat pakettitoimitusten kiireisintä aikaa.

Vilkas sesonki tarkoittaa myös sitä, että joulutervehdykset kannattaa postittaa hyvissä ajoin.

– Meille postilaisille on kunnia-asia välittää joulun tervehdykset perille. Tavoitteemme on, niin jouluna kuin muutoinkin, tyytyväinen asiakas – että jokainen lähetys tulee perille nopeasti ja haluttuun paikkaan, kertoo Postin joulun onnistumisesta vastaava Jarmo Ainasoja tiedotteessa.

Posti antaa viisi vinkkiä, joiden avulla pakettitoimitukset sujuvat paremmin:

Varmista, että toimituksen tiedot ovat oikein. Voit valita verkkokaupassa, mihin pakettisi saapuu. Täytä huolellisesti vastaanottajan nimi, osoite, sähköposti ja matkapuhelinnumero. Oikeat tiedot sujuvoittavat myös mahdollista tullausta. Jos et anna puhelinnumeroasi, saat paperisen saapumisilmoituksen, jonka tulo kestää kauemmin. Lataa Omaposti-sovellus. Voit seurata lähetyksen saapumista helpoiten Omaposti-sovelluksessa. Saat sovellukseen ilmoituksen heti, kun lähetys on haettavissa. Voit myös vaihtaa noutopaikkaa sekä lähettää tai palauttaa paketin sovelluksen kautta. Ole ajoissa liikkeellä. Suosituimmat tuotteet saattavat loppua verkkokaupoista, kun kysyntä on suurta. Varaudu maksamaan EU:n ulkopuolelta tilatuista nettiostoksista arvonlisävero ja muista tullaus. Hae paketti niin pian kuin mahdollista. Näin vapautat tilaa myös seuraaville paketeille. Vältä ruuhka-aikoja palvelupisteissä. Paketteja haetaan eniten kello 16–18 välillä. Vältä ruuhka-aikaa, jos se on mahdollista. Kaikkien Postin palvelupisteiden sijainnit ja aukioloajat voit tarkistaa osoitteessa posti.fi/kartta.

Ulkomaan joulupaketit, -kortit ja -kirjeet kannattaa lähettää hyvissä ajoin.

Euroopan ulkopuolelle lähetettävät paketit on postitettava 2.12. mennessä. Priority-kortit ja -kirjeet viimeistään 27.11. Economy-kortit ja -kirjeet viimeistään 20.11.

Euroopan maihin lähetettävät paketit ja Priority-kortit ja -kirjeet on postitettava viimeistään 9.12. Economy-kortit ja -kirjeet on postitettava 2.12. mennessä.

Pohjoismaihin lähetettävät paketit on postitettava 13.12. mennessä. Priority-kortit ja -kirjeet on postitettava viimeistään 11.12. Economy-kortit ja -kirjeet viimeistään 4.12. Poikkeuksena Tanska, jonne Priority-kortit ja -kirjeet on postitettava viimeistään 4.12., Economy-kortit ja -kirjeet 27.11. mennessä.

Baltiaan lähetettävät paketit on postitettava 16.12. mennessä. Priority-kortit ja -kirjeet on postitettava viimeistään 11.12. Economy-kortit ja -kirjeet viimeistään 4.12.

Muutokset kansainvälisiin kuljetuksiin ja kohdemaan postinjakeluun ovat mahdollisia. Ajantasaiset tiedot löytyvät sivulta Postin sivuilta.