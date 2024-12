Valmisteleeko Turkki hyökkäystä Syyriaan?

Yhdysvaltain kerrotaan tarkkailevan Turkin asevoimien ja sen tukemien miliisijoukkojen liikehdintää Syyrian vastaisella rajalla.

Huolena on, että Turkin hallitus suunnittelee laajaa hyökkäystä alueelle, joka on tällä hetkellä Yhdysvaltain tukemien SDF-kurdijoukkojen hallinnassa. Wall Street Journal -lehden mukaan Kobanin kaupungin lähelle on koottu aseryhmien taistelijoita, Turkin erikoisjoukkoja ja tykistöä. Operaatio voi alkaa minä hetkenä hyvänsä.

Turkin tukema Syyrian kansallinen armeija (SNA) -asejärjestö otti maan pohjoisosissa yhteen kurdijoukkojen kanssa marraskuun lopulla alkaneen oppositioryhmien hyökkäyksen alun jälkeen. Tilannetta on yritetty sovitella neuvotteluteitse Yhdysvaltain tuella.

Kurdijoukkojen kerrotaan keskustelleen Bashar al-Assadin hallinnon romauttaneen Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) -asejärjestön kanssa Syyrian uudesta hallinnosta ja luopumisesta SDF:n vihreästä lipusta.

Turkin asevoimien liikehdintä vaikuttaa samankaltaiselta kuin vuonna 2019, jolloin sen joukot tunkeutuivat Syyrian koillisosiin.

Kurdihallinnon edustaja Ilham Ahmed vetosi alkuviikosta kirjeitse Yhdysvaltain tulevaan presidentti Donald Trumpiin ja pyysi tätä painostamaan Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogania operaation perumiseksi. Kurdiedustajan mukaan Trump voisi hyödyntää tilanteessa ”ainutlaatuista diplomaattista lähestymistapaansa”.

SDF:n tiedottajan mukaan aiempi tulitaukosopimus kaatui alkuviikosta. Kobanin itä- ja länsipuolilla on havaittu merkittäviä joukkojensiirtoja. Turkin näkökulmasta SDF on samankaltainen uhka kuin maassa kielletty Kurdistanin työväenpuolue PKK.