Valkoisen talon strategiassa on vakava riski Ukrainalle

Abu Dhabissa pidetty tuorein neuvottelukierros Ukrainan sodan lopettamiseksi päättyi ilman selkeää tulosta. Kreml on samalla jatkanut tuhoisia iskujaan Ukrainan energialaitoksia vastaan keskellä kovia pakkasia.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Valkoinen talo haluaa saada ratkaisun aikaan kesäkuuhun mennessä ilmeisesti lähestyvien kongressin välivaalien vuoksi. Donald Trump arvioi, että republikaanit pärjäävät marraskuun vaaleissa paremmin, jos hän pystyy ottamaan siihen mennessä kunnian sodan lopettamisesta.

Venäjän ja Yhdysvaltojen kerrotaan samalla valmistelevan kahdenvälisiä taloussopimuksia, joiden laskennallinen yhteisarvo olisi 12 000 miljardia dollaria. Zelenskyin mukaan Ukraina ei aio tukea sitä koskevaa sopimusta, jos se tehdään ilman maan suostumusta.

– On erilaisia signaaleja, mediassa ja muualla, että osa näistä sopimuksista voisi liittyä esimerkiksi Ukrainan suvereniteettiin tai turvallisuuteen, Volodymyr Zelenskyi sanoi Washington Post -lehden mukaan.

Europarlamentaarikko Mika Aaltola (kok./EPP) arvioi Yhdysvaltain valitseman strategian sisältävän merkittäviä riskejä.

– Trumpin asettama takaraja kesäkuulle käyttää Kiovan uupumusta pelinappulana pöydän puhdistamiseksi ennen välivaaleja. Tavoite: Täyttää ”24 tunnin” rauhanlupaus ja siirtää painopiste ”America First” -kampanjaan, Mika Aaltola kirjoittaa X:ssä.

– Riski: Jos Moskova haistaa verta avustusleikkauksissa, neuvottelujen polkeminen paikallaan ei ainoastaan estä rauhaa, vaan antaa Kremlille uutta puhtia, Aaltola varoittaa.

