Valkoinen talo erotti johtavan terveysvirkamiehen – virasto sekasorrossa

Valkoinen talo on erottanut sairauksien valvonnasta ja ehkäisystä vastanneen Yhdysvaltain tautikeskuksen (CDC) johtajan, kertovat kansainväliset mediat. Virasto on osa maan sosiaali- ja terveysministeriötä.

Valkoisen talon tiedotteen mukaan CDC:n johtaja Susan Monarez on erotettu virastaan.

– Koska Susan Monarez kieltäytyi eroamasta, vaikka ilmoitti sosiaali- ja terveysministeriön johdolle aikomuksestaan ​​tehdä niin, Valkoinen talo on erottanut Monarezin virastaan ​, sanoi Valkoisen talon tiedottaja Kush Desai The Wall Street Journalin mukaan.

Monarez ehti johtaa virastoa alle kuukauden. Monarez ehti johtajakaudellaan ottaa yhteen terveysministeri Robert F. Kennedy Jr.:n ja hänen avustajakuntansa kanssa, sanoi korkea virkamieslähde WSJ:lle.

Lähteiden mukaan yksi Monarezin ja Kennedyn välisistä merkittävistä erimielisyyksistä koski tautikeskuksen rokotusohjeistusta. Virasto antaa suosituksia siitä, mitä rokotteita aikuisten ja lasten tulisi ottaa, ja sillä on tärkeä rooli rokotteiden valvonnassa. Ministeri Kennedy on suhtautunut skeptisesti eri rokotteiden hyötyihin.

Presidentti Donald Trump oli nimittänyt Monarezin CDC:n johtoon maaliskuussa hylättyään ensimmäisen ehdokkaansa. Aiemmin viraston vt. johtajana toiminut Monarez oli yli 70 vuoteen ensimmäinen johtaja, jolla ei ollut lääketieteellistä tutkintoa.

Monarezin asianajajat sanoivat, että Valkoisen talon henkilökunta ilmoitti Monarezille keskiviikkoiltana henkilöstötoimistossa, että hänet oli erotettu. Hänen asianajajansa sanoivat, että vain presidentti itse voi erottaa hänet, ja tästä syystä he hylkäsivät hänen saamansa ilmoituksen ”oikeudellisesti puutteellisena”.

Aiemmassa lausunnossaan Monarezin asianajajat totesivat myös:

– Kun CDC:n johtaja Susan Monarez kieltäytyi olemaan kumileimasimena epätieteellisiä, holtittomia ohjeistuksia kohtaan ja erottamasta työlleen omistautuneita terveysasiantuntijoita, hän valitsi yleisön suojelemisen poliittisen agendan ajamisen sijaan. Tästä syystä hän on joutunut iskujen kohteeksi.

WSJ:n mukaan myös viraston kolme muuta korkeaa johtajaa, joukossa keskuksen ylilääkäri, on jättänyt eronpyyntönsä, mikä on ajanut viraston johdon sekasortoon.