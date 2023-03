Valko-Venäjän valtionmediassa uhotaan Puolan tuhoamisella

Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti hiljattain maan aikeesta sijoittaa taktisia ydinaseita Valko-Venäjälle.

Valko-Venäjän puolustusministeriö julkaisi heti maanantaina videon, jossa esiteltiin maan ilmapuolustusjoukkojen toimintaa.

Kremlin ja presidentti Aljaksandr Lukashenkan tiivistyneitä välejä alleviivattiin Valko-Venäjän mediassa. Valtiollisen CTV-kanavan lähetyksessä juontaja julisti maansa olevan nyt ydinasevaltio.

– Eli valito, joka pystyy joutuessaan hyökkäyksen kohteeksi vastaamaan taktisilla ydinaseilla. Varsova tulee sulamaan ja Vilna tulee hukkumaan, juontaja totesi uhmakkaasti.

Hänen mukaansa sotatilanteessa voitaisiin seurata, kuinka ”sienipilvi nousee Puolan suoalueiden yllä”.

Belarusian propagandist boasts on state TV that Belarus is now a nuclear state and threatens to annihilate Poland and Lithuania. pic.twitter.com/t6DUZi3XRg

