Valko-Venäjän oppositiovaikuttaja pyytää länneltä aseellista tukea

Valko-Venäjän opposition Charter97 -sivuston päätoimittaja Natalja Radinan mukaan maata diktaattorin otteella hallitsevan presidentti Aljaksandr Lukashenkan syrjäyttäminen ilman väkivaltaa ei ole enää mahdollista.

– Arvioni mukaan tällä hetkellä maamme voi saavuttaa vapauden ja demokratian ainoastaan sotilaallisilla keinoilla. On selvää, että yksikään ei-väkivaltainen vastarinta ei enää toimi. Mielenosoitukset kaduilla eivät ole enää mahdollisia, ja maan sisäinen aktivismi on epätodennäköistä. Asiantuntijat puhuvat noin viidestä tuhannesta poliittisesta vangista, Natalja Radina sanoo virolaisen Postimees -lehden haastattelussa.

Hän pyytää länneltä aseellista tukea vastarinnalle.

– Jos ukrainalaiset on taisteltava vapaudestaan ja itsenäisyydestään ase kädessä, on valkovenäläisillä sama oikeus. Tarvitsemme kuitenkin kansainvälistä tukea. Samanlaista kuin Ukraina saa tällä hetkellä.

Oppositiovaikuttaja vaatii myös maalleen yhtä ankaria pakotteita, kuin länsi on asettanut Venäjälle.

– Lukashenkan hallinnosta on tullut nyt rikoskumppani sodassa Ukrainaa vastaan. Se on uhka Nato-maille ja uhkaa naapureitamme, kuten Liettuaa, Latviaa, Puolaa ja Viroa. On jopa uhkailtu ydinaseiden käyttämisellä. Iskander-ohjusjärjestelmiä on jo sijoitettu Valko-Venäjän alueelle, ja ydinkärjellä varustettuja ohjuksiakin on todennäköisesti tuotu, Radina väittää.

– Valko-Venäjän puuttuminen EU:n uusimmasta pakotepaketista on huolestuttavaa. Lisäksi EU:n uusimmat tilastot osoittavat, että kauppa Valko-Venäjän hallinnon kanssa jatkuu. Valko-Venäjä on viiden kuukauden aikana myynyt EU:lle tavaraa yli kahden miljardin euron arvosta, hän jatkaa.

Venäjän on arvioitu painostavan Valko-Venäjää lähettämään joukkojaan Ukrainaan. Lukashenka tekisi oppositiovaikuttajan mukaan suuren virheen, jos valkovenäläiset lähetetään rintamalle.

– Valko-Venäjän armeija ei halua taistella Ukrainassa. Jos armeija astuisi Ukrainaan, olen vakuuttunut siitä, että suurin osa armeijasta antautuisi Ukrainalle, hän sanoo.

– Valkovenäläiset eivät ymmärtäisi, miksi heidän pitäisi tappaa ukrainalaisia. Perhesiteet yhdistävät monet valkovenäläiset ukrainalaisiin. Nämä maat ovat aina olleet ystäviä, eivätkä ole koskaan riidelleet toistensa kanssa mistään.