Mitä Valko-Venäjän armeija tekee? Asiantuntija listaa kolme vaihtoehtoa

Asiantuntijat ovat pohtineet viime aikoina, aikooko Venäjän vasallivaltio Valko-Venäjä liittyä avoimesti sotaan Ukrainaa vastaan. Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenkan ulostulot ovat aiheuttaneet huolia.

Lukashenka ja Venäjän presidentti Vladimir Putin ovat sopineet maiden muodostamasta ”alueellisista yhteisjoukoista”. Lukashenka on esittänyt viime päivinä myös täysin perättömiä syytöksiä Ukrainan suunnitelmista hyökätä Valko-Venäjälle.

Sotilasalan analyytikko Konrad Muzyka kertoo Twitterissä, että Valko-Venäjä asevoimien harjoitusmäärä on ollut huhtikuun jälkeen korkeimmalla tasolla sitten kylmän sodan päättymisen. Hän nostaa esille myös Ukrainan väitteet, joiden mukaan Valko-Venäjä olisi lähettänyt useita pataljoonan taisteluosastoja maiden väliselle rajalle.

– Minsk testasi kaikkia kykyjään, kuten alueellisten puolustuspataljoonien luomista ja liikekannallepanoa, ikään kuin se valmistautuisi sotaan, Muzyka sanoo.

Hän kuitenkin korostaa, että harjoitukset ovat olleet pieniä.

– He eivät suorita harjoituksia pataljoonatason yläpuolella, mutta nämäkin ovat harvinaisia. He kouluttavat ja harjoituttavat enimmäkseen joukkueita ja komppanioita.

Muzykan mukaan tämän liikehdinnän ja käytöksen taustalla on kolme mahdollista selitystä:

– 1 ) Valmistautuminen Naton hyökkäykseen 2) Ukrainan joukkojen sitominen (maiden välisen) rajan lähelle estääkseen niiden sijoittamisen muille alueille 3) Valmistautuminen hyökkäykseen Ukrainaa vastaan.

– Tällä hetkellä emme tiedä mikä skenaario on todennäköisin, vaikka keskitymme ensisijaisesti kahteen jälkimmäiseen. Valko-Venäjän hallinto toimii salaisemmin kuin Venäjän hallinto, joten meidän on seurattava reaktiivisesti Minskin toimia. On erittäin vaikea ennustaa mitään.

Muzyka muistuttaa, että Valko-Venäjällä on asevelvollisuusarmeija, joka on tällä hetkellä selvästi alivahvuinen suhteessa määriteltyyn rauhanajan tasoon. Tästä johtuen Valko-Venäjän pitäisi kutsua paljon reserviläisiä palvelukseen liikekannallepanon kautta, luoda mobilisointikeskukset ja lähettää henkilöstä rajalle voidakseen suunnitella hyökkäystä Ukrainaan.

– Olen varma, että pystymme havaitsemaan muutokset Valko-Venäjän joukkojen sijoituksissa ja antamaan strategisen varoituksen, kun hyökkäys voisi tapahtua.

Since March,we've been tracking Belarusian military activity. There are some important points to be made. Apart from @MotolkoHelp and @Rochan_CONS, no one else does this as the Belarusian Armed Forces are relatively weak, and apart from Luka's rhetoric, there's nothing there. 1/ https://t.co/uJKJlNfIx1 pic.twitter.com/zQeuETiZek

— Konrad Muzyka – Rochan Consulting (@konrad_muzyka) October 10, 2022