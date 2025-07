– Aljaksandr Lukašenka totesi, että Puolasta ja Baltian maista ollaan tekemässä ”Ukrainan jälkeen uusi sotilaskoekenttä”, ja ”jos ne haluavat kadota jälleen maailmankartalta, se on heidän valintansa”, ukrainalainen poliitikko Anton Heraštšenko lainaa presidentin puhetta viestipalvelu X:ssä.

Lukašenkan mukaan ”Liettua, Latvia, Viro ja Puola antavat itsensä muuttua jälleen yhdeksi sotilaskoekentäksi, aivan kuten Ukraina”.

– Nämä maat eivät ole länsimaille kiinnostavia missään muussa ominaisuudessa. Juuri näin he haluavat taistella meitä vastaan, myös Ukrainaa ja slaavilaisia kansoja vastaan. Olemme aina olleet heille piikki lihassa – taistelemaan jonkun toisen maalla.

– Jos he [Puola ja Baltian maat] haluavat kadota jälleen maailmankartalta, se on heidän valintansa, hän sanoi.

