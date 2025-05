Valko-Venäjällä kuohuu: Maahan saattaa tulla 150000 siirtolaista ja Wagner-joukkoja

Asiantuntija kiinnittää huomiota huolestuttaviin väitteisiin Valko-Venäjän tulevien kuukausien tapahtumista.

Maanpaossa elävä palkittu valkovenäläinen toimittaja ja Atlantic Council -ajatushautomon vieraileva tutkija Hanna Liubakova listaa viime aikojen uutisia ja huhuja X:ssä.

Venäjä-paljastuksistaan tunnetulla Vtshk-OGPU-kanavalla Telegramissa kerrotaan, että Afrikassa yhä operoivat Venäjän pahamaineisen Wagner-palkkasotilasyhtiön joukot aiotaan siirtää lopullisesti pois Afrikan tehtävistä. Kanavan mukaan joukoille on ehkä hieman yllättäen luvattu tukikohta Valko-Venäjältä.

Wagnerin jäänteitä johtaa tällä hetkellä tiettävästi Salem-peitenimeä käyttävä entinen Venäjän sotilastiedustelu GRU:n erikoisjoukkojen sotilas Dmitri Podolski. Podolski toimii virallisesti Keski-Afrikan tasavallan presidentin neuvonantajana.

Mitään vahvistusta tiedolle siirtymisestä Valko-Venäjälle ei ole. Hanna Liubakova huomauttaa kuitenkin, että Wagner-taistelijoiden tulo maahan voisi johtaa ”hybridiskenaarioihin”.

Maahan saattaa olla samoihin aikoihin tulossa myös suuria määriä siirtolaisia.

Venäjän pönkittämä Valko-Venäjän diktaattori Aljaksandr Lukashenka esitti huhtikuussa Pakistanin valtiovierailullaan tarjouksen ottaa vastaan ”150000 siirtotyöläistä” . Asiasta uutisoinut Radio Free Europe kuvasi tuolloin suunnitelman herättävän huolta EU-maissa.

Valko-Venäjä on lähettänyt vuosikausia painostuskeinona valtavia määriä siirtolaisia Puolan, Latvian ja Liettuan rajoille. Operaatiot ovat olleet rajumpia kuin Moskovan järjestämä hieman vastaava maahantulo Suomen itärajalla.

– Käynnissä olevat siirtolaisvirrat huomioiden, joitain heistä voitaisiin käyttää järjestettyihin siirtolaishyökkäyksiin naapurin EU-maita vastaan – aivan kuten näimme vuonna 2021 (ja edelleen), Hanna Liubakova sanoo.

Viimeisenä valkovenäläinen asiantuntija nostaa esiin syksyn Zapad-suurharjoituksen.

Zapad on Venäjän ja Valko-Venäjän neljän vuoden välein järjestettävä pääsotaharjoitus. Sen skenaariot ovat seurailleet kuvitteellisia konfliktitilanteita Nato-maiden kanssa Venäjän lähialueilla. Ukrainasta on varoitettu, että Venäjä saattaisi jättää harjoituksen varjolla joukkoja ja ainakin kalustoa Valko-Venäjän alueelle. Jonkinlaisen uuden rintaman avaamista Ukrainaan yllätyshyökkäyksellä Valko-Venäjän suunnalta on pidetty varsin epätodennäköisenä.

Hanna Liubakova on samoilla linjoilla. Hänkin huomauttaa kuitenkin mahdollisuudesta siihen, että Venäjä jättäisi Valko-Venäjälle lisää joukkoja.

On the military front: Zapad drills are set for this fall. While a direct Russian invasion from Belarus is unlikely (the element of surprise is gone), the drills could serve as cover for Russia to leave more troops in Belarus – if they have any to spare.

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) May 14, 2025