Valko-Venäjä kutsuu reserviläisiä palvelukseen

Reserviläisille on alkanut saapua määräyksiä astua palvelukseen Valko-Venäjällä. Asiasta kertovan itsenäisen valkovenäläismedia Nasha Nivan mukaan tietoja kirjeistä tulee nyt ympäri maata.

Valko-Venäjän on kerrottu aiemmin valmistelleen niin sanottua hiljaista liikekannallepanoa, jossa reserviläisiä käsketään palvelukseen valikoidusti ja ilman virallista julistusta. Tuolloin uutisoitiin, että toimet koskisivat lähinnä syrjäseutuja.

Reserviläisten saamissa kirjeissä annetaan tiettävästi määräys saapua asevoimien toimistolle ”vahvistamaan tietoja”. Paikalle saapuva saa kuitenkin käteensä määräyksen astua palvelukseen. Vastaavista kirjeistä on kertonut sosiaalisessa mediassa esimerkiksi valkovenäläinen toimittaja Hanna Liubakova. Liubakova on julkaissut alla näkyvän kuvan kirjeestä.

Minskin seudulla toimiva nimettömänä pysyttelevä virkamies kertoo Nasha Nivalle, että hänen alueellaan 70 prosenttia reserviläisistä on jo saanut kutsuntakirjeen. Lehden tietojen mukaan yrityksiä ja oppilaitoksia on myös käsketty valmistelemaan listat asepalveluksen suorittaneista työntekijöistä ja toimittamaan ne viranomaisille.

After the call to mobilization in Russia & Lukashenka's statements about the creation of an allied group of troops, reserve servicemen in #Belarus began to receive summons. This letter asks an IT professional who left Belarus to come to the enlistment office "to verify the data" pic.twitter.com/8jpxAWNp9F

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) October 19, 2022