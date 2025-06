Valiokunta: Miinat osaksi Suomen puolustusta – vasemmistoliitolta vastalause

Eduskunnan puolustusvaliokunta katsoo, että Suomen kannattaa nykyisessä turvallisuustilanteessa ottaa jalkaväkimiinat uudestaan osaksi Suomen puolustusjärjestelmää. Valiokunta antoi lausuntonsa tänään torstaina Ottawan sopimuksesta irtautumista koskevasta hallituksen esityksestä.

– Ukrainassa miinoitteet ovat osoittautuneet puolustajan tärkeimmäksi keinoksi hidastaa määrällisesti ylivoimaisen vihollisen hyökkäystä. Jalkaväkimiinat ovat osa kerroksellista puolustusjärjestelmää, jossa vihollista ohjataan kohti ennalta valmisteluja tuliasemia. Ne ovat edullisia, luotettavia ja vaikuttavia, sopivat asevelvollisuusarmeijalle, ja niitä voidaan valmistaa Suomessa, valiokunnan varapuheenjohtaja Mikko Savola (kesk.) katsoo tiedotteessa.

Puolustusvaliokunnan mukaan ainoa syy irtautua sopimuksesta on Venäjän aggressiivinen toiminta.

– Jos eduskunta päättää irtautua Ottawan sopimuksesta, valtioneuvoston on saatava kotimaassa ja ulkomailla läpi viesti, että Suomi on vastuullinen miina-aseen käyttäjä, ja että jalkaväkimiinoja käytetään vain sodassa, Savola jatkaa.

Vasemmistoliiton edustaja Timo Furuholm jätti lausuntoon eriävän mielipiteen, joka edustaa vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kantaa.

– Vasemmistoliiton mielestä on tärkeää, että tässä maailmantilanteessa, jossa monenkeskistä yhteistyötä, kansainvälisiä sopimuksia, normeja ja periaatteita haastetaan yhä enemmän muun muassa Venäjän toimesta, Suomi itse noudattaa kansainvälisiä velvoitteitaan. Kansainvälinen monenkeskinen järjestelmä ja siitä kiinni pitäminen on Suomen turvallisuuden etu. Irtautumalla Ottawan sopimuksesta me itse heikennämme tätä meille tärkeää järjestelmää, jonka luomalla tasapainolla pyritään ehkäisemään myös konfliktien syntyä, katsoo Furuholm.

Muita vastalauseita lausuntoon ei jätetty. Myös vihreiden valiokuntaedustaja Hanna Holopainen sekä valiokunnan kaikki SDP:tä edustavat kansanedustajat tukevat valiokunnan lausuntoa.

Puolustusvaliokunta antoi lausuntonsa ulkoasiainvaliokunnalle, joka laatii asiasta mietinnön. Lopullisesti Ottawan sopimuksesta irtautumisesta päätetään eduskunnan täysistunnossa.