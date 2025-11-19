Vakoilulaiva teki härskin tempun – puolustusministeri varoittaa Vladimir Putinia

Venäjän vakoilualus häiritsi Britannian sotilaslentäjiä lasereilla, paljastaa Britannian puolustusministeri John Healey. Healeyn mukaan Yantar-nimiseltä alukselta osoitettiin laserilla kahden P-8 Poseidon -merivalvontakoneen lentäjiä, kun koneet olivat saapuneet tarkkailemaan Yantar-aluksen liikkeitä.

Yantaria pidetään Kremlin varjolaivaston osana. Sitä seuraa tällä hetkellä Britannian laivaston fregatti Skotlannin rannikolla. Healeyn mukaan Yantar on Britannian aluevesien tuntumassa, The Telegraph -lehti kertoo.

Alus on vieraillut Britannian vesillä aiemminkin. Puolustusjohdon mukaan Yantar yrittää hyödyntää sensorijärjestelmäänsä vakoillaakseen Britanniaa. Laserin käyttöä yritykseen sokaista lentäjät pidetään huolestuttavana eskalaationa.

– Tämä venäläisten toiminta on hyvin vaarallista ja kyseessä on toinen kerta tänä vuonna, kun Yantar-alus on lähetetty Iso-Britannian vesille, Healey sanoi lehdistötilaisuudessa keskiviikkona.

– Minun viestini Venäjälle ja [Vladimir] Putinille on tämä: me näemme teidät, me tiedämme mitä olette tekemässä ja jos Yantar matkaa etelään, me olemme valmiina.

Healeyn mukaan Yantar tarkoitettu tiedustelutiedon keräämiseen sekä kartoittamaan merenalaisia kaapeleita. Sitä seurattiin Britannian laivaston aluksilla myös sen edellisellä käynnillä tammikuussa ja sen pääsy Englannin kanaaliin estettiin.

Viime kuussa puolustusministeri sanoi, että Venäjä on lisännyt sukellusveneaktiivisuuttaan Britannian liepeillä noin kolmanneksella.