Vakoilukohu Tanskassa: Tiedustelujohtajan koti asennettiin täyteen mikrofoneja

Tanskan ulkomaantiedustelua vuodesta 2015 johtanutta Lars Findseniä syytetään valtionsalaisuuksien vuotamisesta toimittajille ja lähisukulaisille. Oikeudenkäynnin on määrä alkaa syksyn aikana.

Oikeudessa käsitellään lisäksi syytteitä Findsenin entistä esimiestä Claus Hjort Frederikseniä vastaan. Hän toimi puolustusministerinä vuoteen 2019 asti.

Lars Findsen kertoo Guardian-lehdelle saaneensa tietää pidätyksen jälkeen, että Tanskan tiedustelupalvelu oli kuunnellut kuukausien ajan hänen puheluitaan ja asentanut hänen kotiinsa lukuisia kuuntelulaitteita. Todistusaineistoksi kerättiin satoja tunteja keskusteluja.

– Se oli järkyttävintä. Katsoa, kuinka koko elämä muutetaan poliisiraporteiksi, jotka kirjoitettiin äänitteiden pohjalta, tiedustelujohtaja sanoo.

Poikkeukselliset rikostutkinnat ovat herättäneet laajaa kohua Tanskassa. Osa oikeusoppineista on arvostellut maan hallituksen tapaa hoitaa asiaa. Findsenin ja Frederiksenin syytteet pohjautuvat maanpetosta koskeviin pykäliin, joita ei ole käytetty yli 40 vuoteen.

Enimmäisrangaistus on 12 vuotta vankeutta. Molemmat miehet ovat vakuuttaneet syyttömyyttään.

Lars Findsen on kuvaillut tutkintaa ”täysin hulluksi”. Claus Hjort Frederiksen väittää syytteiden olevan poliittinen ”huijaus”.

Tapaus liittyy Tanskan ja Yhdysvaltain NSA-tiedustelupalvelun väliseen yhteistyöhön, joka nousi julkisuuteen vuonna 2014 Edward Snowdenin vuotamien tietojen myötä. Sen pohjalta syntyi huoli siitä, että Tanskan kansalaisten tietoja olisi kerätty laittomasti.

Tanskan tiedustelua valvova itsenäinen taho sai käsiinsä asiaa koskevan sisäisen raportin ja satoja tunteja nauhoitteita. Niiden pohjalta Findsen ja useita hänen kollegoitaan vapautettiin tilapäisesti tehtävistään.

The Denmark spy scandal is crazy. “Released from prison in Feb 2022 after 70 days in custody, Findsen technically remains head of the spy agency DDIS, albeit suspended & on two-thirds salary. He says he cannot be certain he’s not still under surveillance.” https://t.co/odRsRYFnN9

— Shashank Joshi (@shashj) October 2, 2023