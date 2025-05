Vakava viesti: Raideleveys ratkaisee Suomen avunsaannin kriisissä

– Suomen, Ruotsin ja Norjan välisellä toimivalla logistiikalla on kriittinen merkitys maanpuolustuksellemme kriisitilanteessa. Toivottavasti tämä tunnistetaan eduskunnassa, europarlamentaarikko Mika Aaltolan (EPP/kok) erityisavustaja Henri Vanhanen pohtii X-palvelussa.

Vanhanen on jakanut X-tilillään MTV:n haastattelun, jossa liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) kertoo, että hallituksen on tehtävä vielä tällä kaudella päätös siitä, milloin Suomi siirtyy kokonaan eurooppalaiseen raideleveyteen. Suomessa raideleveys on noin 90 millimetriä leveämpi kuin muualla Euroopassa.

Viime kesänä voimaan tulleen EU:n asetuksen mukaan eurooppalaista raideleveyttä on ”selvitettävä, suunniteltava, ja edistettävä” jäsenmaissa, joissa on poikkeava raideleveys. Hallitus päätti puoliväliriihessään 20 miljoonan euron rahoituksesta Rail Nordica-hankkeelle, eli eurooppalaisen raideleveyden ulottamisesta Ruotsista Suomeen lyhyellä rataosuudella.

– Eli nyt aloitetaan Lapista, Pohjois-Suomesta, ja sen jälkeen laajennetaan suunnittelua ja näkemyksiä koko Suomeen, Ranne sanoo.

Siirtyminen Euroopan laajuiseen raideleveyteen laajemmin parantaisi huoltovarmuutta ja sotilaallista liikkuvuutta. EU saattaa myöntää tukia raidehankkeille.

– Meidän avunsaantimme ja muu sotilaallinen logistiikka kriisitilanteessa on Nato-jäsenyyden myötä hyvin sidonnainen Itämeren/Pohjanlahden ohella Jäämeren sekä Ruotsin ja Norjan pohjoisten alueiden kauttakulkuun, Henri Vanhanen korostaa.

Pohjois-Suomeen tarvitaan eurooppalainen raideleveys huoltovarmuuden tueksi. Suomen, Ruotsin ja Norjan välisellä toimivalla logistiikalla on kriittinen merkitys maanpuolustuksellemme kriisitilanteessa. Toivottavasti tämä tunnistetaan eduskunnassa. https://t.co/Qhm4HqReAf — Henri Vanhanen (@HenriVanhanen) May 4, 2025