Vakava varoitus rintamalta – täydennysmiehet yli 50-vuotiaita ja sairaita

Ukrainan asevoimien on varoitettu kärsineen jo pidemmän aikaa akuutista miespulasta, johon yritettiin löytää ratkaisua viime keväänä hyväksytyllä uudella mobilisaatiolailla.

Sen vaikutus vaikuttaa jääneen asiantuntija-arvioiden perusteella liian vähäiseksi. Alivahvuisia ja uupuneita yksiköitä ei ole pystytty siirtämään takalinjaan lepoa ja vahvistuksia varten. Rintamalle saapuneet uudet sotilaat ovat saaneet usein vain lyhyen koulutuksen, minkä lisäksi heidän motivaationsa ja terveydentilansa on ollut kyseenalainen.

Ongelmat näkyvät Ukrainan itäosissa, jossa venäläisjoukot ovat päässeet vähitellen etenemään kuukausia kestäneiden hyökkäysoperaatioiden aikana. Myös Venäjällä on ollut yhä suurempia vaikeuksia löytää rintamalle uusia sotilaita korvaamaan asevoimien kärsimiä massiivisia tappioita.

Venäjän arvioidaan menettäneen pelkästään Donetskin alueen eteläosissa sijaitsevan Pokrovskin rintamalla noin 500 taistelupanssarivaunua ja yli tuhat miehistönkuljetusvaunua ja rynnäkkövaunua.

Ukrainan tiedustelu varoittaa Kremlin suunnittelevan uutta hyökkäystä rintaman eteläosissa jopa 130 000 sotilaalla. Sen kohteena voi olla Zaporizzjan kaupunki, jota ympäröivän maakunnan Vladimir Putin väitti syksyllä 2022 liittäneensä Venäjään.

Economist-lehden mukaan Ukraina valmistautuu taisteluihin kaivamalla rengasmaisia puolustusvyöhykkeitä maakunnan pääkaupungin ympärille. Ne koostuvat miinakentistä, panssariesteistä ja bunkkereista.

Korkea-arvoinen Ukrainan hallintolähde varoittaa, että värväyshankkeessa on saatu kasaan vain vajaat kaksi kolmasosaa tavoitteesta. Tilanteen varoitetaan muuttuvan kriittiseksi kevääseen mennessä.

Myös täydennysmiesten laatu aiheuttaa huolta. Erään pataljoonan komentaja sanoo, että päämajasta saapuvat sotilaat ovat pääosin liian vanhoja tai epämotivoituneita ollakseen hyödyllisiä. Suurin osa on yli 45-vuotiaita.

– Minulle lähetetään yli 50-vuotiaita tyyppejä. Heillä on lääkärinlausuntoja, joiden mukaan he ovat liian sairaita palvelukseen. Välillä tuntuu, että hallinnoin päiväkotia enkä taisteluyksikköä, upseeri valittelee.

Grigori-niminen 51-vuotias mies ihmettelee joutumistaan rintamalle, sillä hänen näkönsä on heikolla tasolla.

– Kuka tahansa voi apua, mutta kohteisiin osumisessa en ole kovin hyvä, Grigori pohtii.

"Ukraine’s problems, meanwhile, are worsening mainly because of manpower issues. The army is long out of willing recruits, and its mobilisation campaign is falling short, recruiting barely two-thirds of its target. A senior Ukrainian official says he is worried the situation may… pic.twitter.com/s8vU1G4udZ

— Rob Lee (@RALee85) November 24, 2024