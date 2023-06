Väitöstutkimus: päihteiden käyttö ei estä psykiatrista hoitoa

Tampereen yliopiston väitöstutkimuksessa on tutkittu psykiatrisen erikoissairaanhoidon potilaita, joilla on tyypillisesti monia päällekkäisiä hoitoa vaativia ongelmia. Tutkimuksen erityisenä teemana on masennuksen hoito silloin, kun potilaalla on lisäksi runsasta alkoholin käyttöä.

Tutkimuksen ensimmäisen aineiston 330 potilaalla oli psykiatrisen häiriön lisäksi runsasta alkoholin käyttöä tai muiden päihteiden käyttöä. Havainnoivassa tutkimuksessa tarkasteltiin todetun päihdehäiriön vaikutuksia hoitoon ja hoidon toimivuutta erityisesti potilaiden toimintakyvyn näkökulmasta. Todettu päihdehäiriö vaikutti tutkimuksen mukaan esimerkiksi määrättyihin lääkkeisiin ja hoidon tiiviyteen. Potilaiden toimintakyvyssä ei havaittu suuria muutoksia.

Toisen aineiston 242 potilasta kärsivät masennuksen lisäksi muistakin psykiatrisista ongelmista, ja osalla heistä oli runsasta tai häiriötasoista alkoholin käyttöä. Tässä potilasjoukossa masennusta hoidettiin käyttäytymisen aktivaatiolla, joka on kognitiivisen käyttäytymisterapian sovellus. Runsaasti alkoholia käyttävien potilaiden hoidon alkuun lisättiin motivoivaa haastattelua, jonka tekniikoilla pyritään aktivoimaan potilasta omien arvojensa mukaisiin muutoksiin. Hoidon vaikuttavuutta arvioitiin mittaamalla masennusoireiden, toimintakyvyn, elämänlaadun ja alkoholinkäytön muutoksia. Lisäksi selvitettiin runsaan alkoholinkäytön vaikutusta hoidon onnistumiseen.

Tutkimustulosten mukaan käyttäytymisen aktivaatio näytti auttavan masennuksesta kärsiviä potilaita siitä huolimatta, että että he tarvitsivat muuta päällekkäistä hoitoa. Masennusoireet vähenivät ja potilaiden toimintakyky parani enemmän kuin tavanomaista hoitoa saaneiden.

– Tulokset kannustavat kiinnittämään erityistä huomiota päihdehäiriöiden tunnistamiseen ja hoitoon psykiatrisilla potilailla ja kehittämään palveluita niin, että samanaikainen päihteiden käyttö ei ole este tarvittavalle psykiatriselle hoidolle, väitöstutkija (LL) Kaisa Luoto kertoo.

Väitöstutkijan mukaan vaikuttavaksi osoitettujen hoitojen systemaattista käyttöä sekä mielenterveys- että päihdehäiriöiden hoidossa olisi mahdollista edelleen lisätä. Tutkimuksen mukaan päihteiden käyttö ei estä psykiatrista hoitoa.