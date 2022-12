Väite Venäjältä: Oligarkkien varoja voidaan kansallistaa

Institute for the Study of War -ajatuspajan katsauksen mukaan Venäjän turvallisuusorganisaatiot saattavat pyrkiä oikeuttamaan oligarkkien omaisuuksien kansallistamiseen Venäjän sotakoneiston rahoittamiseksi.

Wagner-palkka-armeijan omistaja Jevgeni Prigozhin osallistui Ukrainassa kaatuneen sotilaan hautajaisiin jouluaattona Pietarissa. Siellä hän sanoi, että Venäjän tulisi takavarikoida ylellisyysomaisuutta ja asuntoja eliiteiltä, jotka eivät huomioi tai tue sotatoimia johtuen pelosta menettää etuoikeutettu elämäntapansa.

Prigozhin myös lisäsi, että nämä oligarkit tukevat visiota, jossa Venäjää hallitaan länsimaista käsin. Vaihdossa he saavat tukea elämäntapansa ylläpitämiseen.

Samalla hän vertasi Venäjän nykyistä oligarkiaa niin Ukrainaan kuin 1990-luvun Venäjäänkin.

Prigozhinin lausunnot ja arvostelu Venäjän hallintoa kohtaan ovat saaneet paljon tukea, ja hän saattaakin ISW:n mukaan käyttää niitä pönkittääkseen valtaansa maassa ja saavuttaakseen tiukemman kansallistamispolitiikan.

Myös Vladimir Putin viittasi epäsuorasti oligarkkeihin 22. joulukuuta pitämässään puheessa. Tuolloin hän sanoi, että Venäjän rahaa ulkomaille vievät tahot ovat vaaraksi maalle. Putin sanoi, että vaikka valtaosa venäläisistä liikemiehistä on isänmaallisia, kaikki eivät ole samanlaisia.