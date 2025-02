Väite: Venäjälle mennyt poika on nyt nuorisovankilassa

Suomessa oleskellut alaikäinen lähti luvatta Venäjälle perjantaina 31. tammikuuta. Kaakkois-Suomen poliisilaitos tiedotti perjantaina, että lapsi on Venäjän viranomaisten hallussa ja hänen palauttamisekseen Suomeen on käyty neuvotteluja.

Poliisi muistuttaa hienotunteisuudesta ja yksityisyydensuojasta, kun kyse on alaikäisestä. Poliisi toteaa, että ei ota kantaa julkisuudessa liikkuviin huhuihin.

Huhujen sekä venäläisten tiedotusvälineiden, joiden tietojen oikeellisuudesta on mahdotonta varmistua, mukaan alaikäinen on 13-vuotias poika, jonka vanhemmat ovat tulleet Suomeen Ukrainasta. Pietarilaisen Fontankan mukaan Pietarin alueen lapsiasianvaltuutetun toimiston edustajat ovat käyneet tapaamassa poikaa.

– Otimme yhteyttä yksikköön, jossa häntä pidetään ja vierailimme siellä. Poika on puhunut äitinsä kanssa puhelimessa. Meidän osanamme on vain pyrkiä varmistamaan, että hän on turvassa ja kunnossa, Fontankalle sanoi lapsiasianvaltuutetun toimiston työntekijä Aleksei Butsailo.

– Hänen kohtalostaan päätetään toisella tasolla.

Fontankaa journalistiselta linjaltaan vähemmän luotettava pietarilaissivusto 47 News esittää omana tietonaan, että poika otettiin kiinni Ensossa eli nykyisessä Svetogorskissa ja vietiin sieltä Pietariin. Sivuston mukaan poikaa pidetään nuorille rikoksentekijöille tarkoitetussa väliaikaisessa pidätyskeskuksessa Nevskin piirissä Pietarissa.

47 News väittää myös, että Venäjän viranomaiset ovat olleet yhteydessä pojan äitiin jolla ei joka olisi sanonut ettei hänellä ”ole rahaa” hakea poikaansa kotiin. Sivusto toteaa myös kuitenkin, että viranomaiset saattavat ottaa vastuun pojan kuljetuksista. Sivusto väittää omiin ”poliisilähteisiinsä” vedoten, että poika olisi selittänyt, ettei ole tyytyväinen oloihin Suomessa koska muista maista tulleiden turvapaikanhakijalasten kanssa olisi ”konflikteja”. Sivusto ei selitä, mitä näillä ”konflikteilla” tarkoittaa.

Keskusteluissa, kuten Fontankan suosituissa uutiskommenteissa, joiden moderointilinja ei edes ole Venäjän tiukin, suhtautuvat kirjoittajat pojan vanhempiin silminnähden pilkallisesti. Samaa esiintyy Suomessa asuvien venäläisten uutiskeskusteluryhmissä Telegramissa ja Facebookissa. Rajan laittomasti ylittäneeseen poikaan ja hänen tekoonsa suhtaudutaan rohkaisevasti, vaikka keskustelijat tuntuvat pitävä ilmeisenä, että poika joutuisi Venäjällä lastenkotiin.