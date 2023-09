Väite Venäjällä: Rintamatilanne heikkenee

Viestipalvelu Telegramissa WarGonzo-sotablogia pitävä venäläispropagandisti Semjon Pegov kirjoittaa sunnuntaiaamun rintamakatsauksessaan, että Venäjän armeija on ongelmissa Zaporižžjan rintamalla. Hänen mukaansa Venäjä on hyökännyt ukrainalaisasemia vastaan Robotynen kylän länsipuolella, mutta ”muilla alueilla Ukrainan asevoimat on jälleen palanneet aktiivisiin hyökkäystoimiin”.

– He ovat onnistuneet etenemään Novoprokopivkan edustalle, lähestymään Verbovea ja parantamaan asemiaan sivustalla Novofedorivkan alueella. Heitä auttoivat voimakas tykistö ja paikalle tuodut reservit.

Pegovin mukaan Venäjän armeija on tehnyt iskuja ukrainalaisten selustaan Novodanylivkassa ja Mala Tokmatškassa.

– Me itse koemme ongelmia Kopanyssa, Iltšenkovossa ja Novopokrivkassa.

Nämä kaikki mainitut paikkakunnat sijaitsevat ukrainalaisten Zaporižžjan läpimurtopullistuman ympärillä.

WarGonzo in his early updated notes serious problems on the Robotyne front.

➡️AFU once again switched on to the offensive

➡️AFU managed to reach outskirts of Novoprokopivka and got close to Verbove (actually much closer than he states) and improved positions on the flanks of… pic.twitter.com/y8WFbzkrUt

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 24, 2023