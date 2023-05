Väite valtavasta korruptioskandaalista – ”Voi ulottua Sergei Shoiguun asti”

Venäjällä kerrotaan olevan käynnissä korruptiotutkinta, joka saattaa ulottua aina puolustusministeriön huipulle asti.

Runsaasti sisäpiiripaljastuksia Ukrainan sodan aikana julkaisseen suositun Telegram-kanava VChK-OGPU:n julkaisemien tietojen mukaan ennakkovaroitustutkien asennuksiin liittyvän kavallustapauksen selvittämisen yhteydessä on paljastunut tietoja laajemmasta korruptiovyyhdestä, joka kytkeytyy Moskovan massiivisen NDCC-komentokeskuksen rakennustöihin.

Asiasta kertoo Twitter-ketjussaan brittiläinen historioitsija ja tutkija Chris Owen.

Venäjän yleisesikunnan alainen kansallisen puolustuksen ohjauskeskus NDCC valmistui vuonna 2014. Satojen miljoonien eurojen hintaiseen laitokseen tehtiin väitetysti paljon hankintoja yli markkinahintojen. Tämä on Venäjällä varsin tyypillistä etenkin julkisten hankkeiden kohdalla.

Korruptioskandaalin kerrotaan alkaneen purkautua, kun pienessä lahjustapauksessa syytetty puolustusjätti RTI Systemsin työntekijä vinkkasi tutkijat puolustusministeriötä yhtiössä edustavan everstin jäljille. ”Eversti Martshukoviksi” tunnistettu upseeri sai syytteen samassa lahjustapauksessa. Lisäksi kerrotaan paljastuneen, että eversti oli ottanut lahjuksena vastaan asunnon DMZ-ohjusvalmistajan johtaja Sergei Datskolta.

Everstin kerrotaan puolestaan antaneen rikostutkijoille tietoja Venäjän ilmapuolustuksen evp-kenraalimajuri Vjatseslav Lobuzhkon väitetystä korruptiosta. RTI Systemsin palvelukseen asevoimista siirtynyt 68-vuotias kenraali vastasi aikanaan NDCC:n rakennustöistä. Sosiaalisessa mediassa liikkuvien tietojen mukaan hänet on nyt pidätetty.

Ketjun kerrotaan jatkuvan vielä tätäkin korkeammalle. VChk-OGPU:n päivityksen mukaan skandaali voi ulottua aina Venäjän puolustusministeriön huipulle ja puolustusministeri Sergei Shoiguun asti. Ministerin tiedetään viehtyneen ylelliseen elämään. Venäläiset oppositiovaikuttajat ovat paljastaneet jo vuosia sitten, että Shoigu omistaa muun muassa vajaan 20 miljoonan euron arvoiseksi arvioidun palatsin Moskovan arvoalueella.

Seuraavina tapauksen mahdollisina epäiltyinä mainitaan puolustusministeriössä työskentelevä kenraalimajuri Oleg Stepanov ja Ukrainan sodassa ”Mariupolin teurastajana” tunnetuksi tullut entinen logistiikasta vastaava apulaispuolustusministeri Mihail Mizintsev. Mizintsev toimi NDCC-keskuksen johtajana vuosina 2014-2022. Hän sai potkut apulaisministerin tehtävästään huhtikuun lopulla. Mizintsevin on väitetty siirtyneen sittemmin Wagner-palkkasotilasjoukkoihin.

Väitteet mitä ilmeisimmin venäläisittäinkin räikeästä korruptioskandaalista ovat herättäneet keskustelua Venäjä-seuraajien piirissä.

– Miten mätä tämä venäläisen maailman (русский мир) asevoimien perusta onkaan? Yllättää jatkuvasti jopa asioita jatkuvasti seuraavat, pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri (evp.) Harri Ohra-aho esimerkiksi toteaa Twitterissä.

Ukrainan sotaa aktiivisesti kommentoiva Yhdysvaltain armeijan Euroopan joukkojen entinen komentaja, kenraaliluutnantti (evp.) Mark Hertling puolestaan kommentoi Vjatseslav Lobuzhkon pidätystä.

– ”Hän kavalsi rahat…”. Usein toistuva lause niiden kohdalla, jotka vastaavat Venäjän asevoimien modernisoinnista ja koulutuksesta, Hertling toteaa.

“He embezzled the money….” A recurring phrase used with many individuals responsible for the modernization & training of Russia’s military. https://t.co/OVYHlQosLp

— MarkHertling (@MarkHertling) May 15, 2023