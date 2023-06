Väite Tshernobylistä: Miehittäjillä oli säteilymyrkytyksen oireita

Radio Free Europe/Radio Liberty -julkaisun haastattelema Tshernobylin ydinvoimalan työntekijä kertoo, etteivät voimalan aluetta sodan alussa miehittäneet venäläissotilaat kuunnelleet työntekijöiden varoituksia maaperän radioaktiivisuudesta. Tämän seurauksena he kärsivät valtavista rakkuloista ja oksentelusta.

Venäjän joukot miehittivät ydinvoimalan heti hyökkäyssodan laajentamisen jälkeen 24. helmikuuta viime vuonna. Miehitys kesti 36 päivää. Runsaasti työntekijöitä jäi voimalaan jumiin miehityksen ajaksi.

– Näimme Venäjän sotilaita lähtemässä linja-autolla Homeliin Valko-Venäjälle. He oksentelivat ja heillä oli suuria rakkuloita ihossaan, työntekijä kertoo.

Hänen mukaansa työntekijät varoittivat sotilaita, ettei voimala-alueen saastuneella nurmikolla saisi kävellä, istua tai makoilla. Miehittäjät eivät varoituksista piitanneet.

– He tekivät mitä halusivat. He nostattivat paljon pölyä ja taustasäteilyn taso nousi. Ohjasimme heidät pesemään itsensä, vaatteensa ja kenkänsä, mutta he eivät kuunnelleet.

Työntekijät esittelevät RFE:n kuvausryhmälle miehittäjien hajottamaa kalustoa. Osa kalustosta myös varastettiin.

– Täällä sijaitsee tietokoneserverimme. Palasimme tänne 11. huhtikuuta. Se oli pelottavaa, kaikki oli murskattu, eräs voimalan säteilynhallintakeskuksen työntekijä kertoo.

– Heidän on täytynyt luulla, että valmistamme täällä ydinaseita.