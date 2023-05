Väite iskusta Venäjällä: Propagandisti yritettiin surmata pommilla

Venäläisen propagandisti ja kirjailija Zakhar Prilepinin kerrotaan loukkaantuneen iskussa Venäjällä.

Brittilehti Financial Timesin toimittaja Oliver Carroll kertoo Twitterissä raporteista, joiden mukaan Prilepin yritettiin murhata autopommilla. Isku tapahtui Nižni Novgorodin kaupungissa Volgan varrella.

Novaya Gazeta kertoo hänen olleen matkalla Moskovaan miehitetyiltä alueilta Itä-Ukrainassa.

Tämänhetkisten tietojen mukaan Prilepin on sairaalahoidossa jalkavamman vuoksi. Hänen kuljettajansa kerrotaan kuolleen.

Uutissivusto Nextan jakamalla videolla näkyy auto, jonka se kertoo kuljettaneen Prilepiniä räjähdyksen hetkellä. Auton etuosa on kärsinyt mittavat vauriot.

