Väite ATACMS-iskusta: Iskander-ohjusten tukikohta liekeissä satelliittikuvassa

Ukraina on saattanut tuhota Venäjän ballistisia Iskander-M-ohjusjärjestelmiä miehitetyllä Krimillä.

Ukrainalainen Telegram-kanava ”Division-TIVAZ” väitti lauantaina illalla Ukrainan asevoimien tuhonneen kaksi Iskander-järjestelmää ja niiden ohjusvaraston. Venäjän puolustusministeriö julkaisi puolestaan aiemmin lauantaina tiedotteen, jossa väitettiin ilmatorjunnan pysäyttäneen neljä ATACMS-ohjusta Krimin yllä. Mitään todisteita onnistuneesta ohjustorjunnasta ei ole esitetty ja aiemman perusteella Venäjän kykyyn puolustautua ATACMS-iskuilta voi suhtautua epäillen.

Radio Free Europen hankkimat satelliittikuvat (alla) tukevat huhuja Iskandereihin osuneesta iskusta.

Iskun on kerrottu kohdistuneen Luhoven kylän lähellä Krimin Jevpatorijan koillispuolella sijaitsevaan kivilouhokseen. Paikka olisi looginen Iskanderien sijoitukseen. Louhokselta huhtikuun lopulla otetuissa Planet Labsin satelliittikuvissa näkyy kuin näkyykin useita Iskander-ohjusjärjestelmiä. Yhden Iskanderin ohjus on jopa pystyasennossa kuvissa.

Maastopalojen seurantaan suunniteltu NASA:n FIRMS-satelliittijärjestelmä paljastaa puolestaan (yllä), että paikalla oli lauantaina suuria tulipaloja.

Sunnuntaina otetuissa kuvissa näkyy taas sammuneiden palojen jälkiä ja ainakin yksi Iskander-järjestelmä puuttuu. Kuvissa näkyy myös kraatteri, jota huhtikuun kuvissa ei ole.

Kuvia analysoinut tutkiva toimittaja Mark Krutov muistuttaa X-palvelun ketjussaan, että vastaavia palojälkiä voisi teoriassa syntyä ohjusten laukaisujen sytyttämistä ruohikkopaloista. Tämä on kuitenkin epätodennäköinen selitys, koska Ukraina ei ole raportoinut Iskander-iskuja tuona aikana.

Kaiken perusteella näyttää siis todennäköiseltä, että Ukraina onnistui iskemään arvokkaita asejärjestelmiä vastaan.

Quick 🧵on Russian Iskander-M TELs allegedly hit by ATACMS in Crimea. I admit I was too skeptical about TELs placed there, they can be clearly seen on Apr. 20th @planet satellite imagery. https://t.co/3zB078w6Rh pic.twitter.com/3EKts0kocB — Mark Krutov (@kromark) May 6, 2024

I can't say for sure if there was a strike or not (we've previously observed how dry grass in Belbek and other airfields in Crimea can catch fire from Russian air defense rocket launchers), but on @planet's May 5th imagery, a crater is visible that was not present on April 20th. pic.twitter.com/HuXOT7s7tq — Mark Krutov (@kromark) May 6, 2024