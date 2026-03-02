”Vainoharhainen tunnelma” – Sotatoimien pelätään lähtevän käsistä

Yhdysvaltain asevoimat kertoo iskeneensä viime päivien aikana yli tuhanteen kohteeseen Iranissa.
Kolme amerikkalaissotilasta sai surmansa ja viisi haavoittui Iranin vastaiskuissa. Teheranin hallinto on tulittanut useita Lähi-idän valtioita ballistisilla ohjuksilla ja räjähdedrooneilla. Alueen suurimmat lentokentät ovat toistaiseksi kiinni.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan operaatio voi kestää neljä viikkoa. Tuhottujen kohteiden joukossa on Iranin pinta-aluksia, sukellusveneitä, ohjuslaitoksia, komentopisteitä ja viestintäyhteyksiä.
Erittäin aggressiiviseksi kuvaillun hyökkäyksen tavoitteena on tuhota mahdollisimman suuri osa Iranin ohjus- ja droonikyvykkyyksistä konfliktin alkuvaiheessa.
Washington Post -lehden mukaan Yhdysvaltain asevoimien tutkat seurasivat viime yönä kymmeniä Iranin laukaisemia ohjuksia ja lennokkeja. Teheranin sanotaan olevan ”täysimittaisessa kostomoodissa”.
Monet Iranin vastaiskut ovat kohdistuneet muihin kuin sotilaallisiin kohteisiin Lähi-idän maissa. Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagonissa ollaan huolissaan siitä, mitkä tahot ovat vastuussa Iranin arsenaalista maan poliittisen johdon eliminoinnin jälkeen.
Pentagonissa ja Valkoisessa talossa ollaan tietoisia siitä, että konflikti voi laajentua hallitsemattomalla tavalla.
– Tunnelma täällä on intensiivinen ja vainoharhainen, Pentagonin lähde sanoo WP:lle.
Taisteluiden pitkittyminen uhkaa venyttää ilmapuolustuksen ammusvarastot äärimmilleen. Yhden ballistisen ohjuksen pysäyttäminen vaatii usein kaksi tai kolme torjuntaohjusta, eikä osuma ole tällöinkään varma.
Torjuntaohjusten kulutustahti on ollut viime päivinä erittäin korkealla tasolla.
– On huolta siitä, että tämä voi kestää pidempään kuin vain muutaman päivän, toinen lähde sanoo.
Lähialueella on ilmatorjuntapatterien ohella yhdeksän Yhdysvaltain laivaston ohjushävittäjää, jotka voivat tukea ilmatorjuntaa. Lentokoneet auttavat Shahed-droonien alasampumisessa, joiden matala lentokorkeus tekee niistä haastavia kohteita perinteisille ilmatorjuntajärjestelmille.
LUE MYÖS:
Ex-komentaja Jarmo Lindberg: Iran teki strategisen virheen (VU 2.3.2026)