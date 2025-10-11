Verkkouutiset

Sopimuspalvelusta mainostava ilmoitus Pietarissa syyskuussa 2022. AFP / LEHTIKUVA / OLGA MALTSEVA

Vain puolet palasi rynnäköstä – Venäjän sotilaat estävät omiaan vetäytymästä

Rintamakarkurin rangaistus voi olla määräys iskuryhmään ja uuteen hyökkäykseen.
Venäläisten sotilaiden vetäytyminen pysäytetään estävien yksiköiden avulla, jotka uhkaavat tai tarvittaessa ampuvat vetäytyviä sotilaita lannistaakseen muita, kertoo brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen viestipalvelu X:ssä.

Owen kertoo X:ssä Ivan-nimisestä sotilaasta, joka on toiminut vetäytymisiä pysäyttävässä yksikössä. Owenin mukaan Ivan on kuollut, mutta hänen tarinansa havainnollistaa tehtävään määräämisen vaaroja.

Ivanin leski Eva kertoo, että Ivan osallistui haavoittuneiden sotilaiden evakuointiin ja vietti kaksi päivää etulinjassa tuodakseen sieltä vakavasti loukkaantuneen sotilaan. Ivan käskettiin sen jälkeen palaamaan taistelutehtävään, mutta hän kieltäytyi, koska hän oli uupunut, ja meni nukkumaan.

Ennen kuolemaansa nauhoitetulla videolla Ivan sanoo:

– Olen ollut täällä nyt yli kaksi päivää. Kolme päivää siitä, kun olen nukkunut. Minulla ei ole ollut lainkaan voimia. Saavumme tänne, ja käsky on nousta moottoripyörille ja jatkaa matkaa… Ja minä sanon, että menen lepäämään.

Hänen apulaiskomentajansa oli uhannut, että jos sotilaat eivät lähde liikkeelle, komentaja julistaa heidät karkureiksi. Karkuriksi julistaminen vähentää sotilaan palkkaa.

Herätessään Ivan huomasi, todennäköisesti rangaistuksena, saaneensa uuden tehtävän liittyä muiden sotilaiden joukkoon tukiryhmään, valvoa etulinjassa olevia ja estää heitä pakenemasta asemistaan. Hän lähetti videon vaimolleen Evalle ja valitti asiasta.

Ivan sanoi, että monet sotilaat kieltäytyvät noudattamasta käskyjä ja hylkäävät asemansa ilman lupaa kuolemanpelon vuoksi:

– Kaverit eivät yksinkertaisesti voi mennä pidemmälle. Lähetin tänään kuuden hengen ryhmän, ja vain kolme palasi.

Lesken mukaan Ivan ja kaksi sotilastoveria menivät etsimään miehiä, jotka olivat paenneet asemistaan ​​ja piileskelivät kylän taloissa. Heitä kohti ammuttiin, ja Ivan haavoittui kuolettavasti. Toinen ryhmän jäsen todennäköisesti kuoli, mutta hänet julistettiin myöhemmin karkuriksi.

Ivan itse julistettiin kadonneeksi, koska hänen ruumistaan ​​ei löydetty. Vain yksi ryhmän jäsen selvisi hengissä ja palasi tukikohtaan.

– Rintamakarkurien väkivaltainen reaktio ei ole yllättävä. Tavallinen rangaistus karkumatkasta on määräys iskusotilasryhmään ja lähettäminen hyökkäämään ukrainalaisten asemiin. Tällä on erittäin korkea kuoleman todennäköisyys; harvat iskusotilaat selviävät pitkään, historioitsija Owen muistuttaa X:n viestiketjussaan.

