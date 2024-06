Vain joka toinen yli 50-vuotiaista luottaa saavansa riittävää eläkettä

Vain 51 prosenttia yli 50-vuotiaista suomalaisista luottaa siihen, että Suomen eläkejärjestelmä tarjoaa heille riittävän toimeentulon eläkkeellä.

Asia selviää Säästöpankkiryhmän teettämästä kyselystä.

Luottamuksessa eläkkeen tarjoamaan toimeentuloon on selviä eroja eri väestöryhmien välillä. 67 prosenttia yli 70-vuotiaista luottaa eläkejärjestelmään, mutta viisikymppisistä vain 30 prosenttia uskoo sen tarjoavan itselleen riittävän toimeentulon, kun oman eläkkeen aika koittaa.

Ammattiryhmien vertailussa luottamus eläkejärjestelmään on vähäisintä yksityisyrittäjillä, joista 55 prosenttia ei usko eläkejärjestelmän tarjoavan heille riittävää toimeentuloa. Miesten (57 prosenttia) luottamus eläkejärjestelmään on keskimäärin noin kymmenen prosenttiyksikköä korkeammalla tasolla kuin naisten (46 prosenttia).

– Monissa kyselyissä on aiemminkin nähty, että naiset ovat miehiä enemmän huolissaan raha-asioistaan. Se on sinänsä perusteltuakin, koska naisten eläkkeet ovat keskimäärin pienempiä kuin miesten ja lisäksi naiset ovat miehiä pidempään eläkkeellä. Yksilöllinen eläkesäästäminen hyödyttää kaikkia, mutta erityisen tärkeää se on naisille. Myös yrittäjien on hyvä pohtia eläketurvansa hyvissä ajoin, arvioi Säästöpankkiryhmän pääekonomisti Henna Mikkonen tiedotteessa.

Suomen eläkejärjestelmää on vuosien varrella kehitetty yhteiskunnallisten muutosten mukana. Viimeisimpänä on esimerkiksi nostettu eläkeikää ja otettu käyttöön elinaikakerroin, jolla rajoitetaan keskimääräisen eliniän pidentymisen aiheuttamaa eläkekustannusten kasvua.

Mikkosen mukaan ihmisten luottamukseen voi vaikuttaa se, että seuraava eläkeuudistus on parhaillaan suunnitteilla, mutta sen sisällöstä ei ole vielä kovin paljon tietoa. Ehdotus uudistuksesta on etenemässä hallitukselle arviolta vuoden 2025 alussa.

Oman talouden tilanne aina palkkatasosta omaan nettovarallisuuteen vaikuttaa myös luottamukseen toimeentulosta eläkkeellä. Esimerkiksi velattomista vastaajista 60 prosenttia uskoi eläkkeensä riittävän omaan toimeentuloon. Sen sijaan vastaajista, joilla velkaa on jäljellä yli 50 000 euroa, vain 35 prosenttia arvioi luottavansa eläketulojen riittävyyteen.

– Vaikka eläkesäästämiseen liittyvä keskustelu keskittyy usein juuri toimeentulon varmistamiseen, haluaisin kannustaa eläkeläisiä myös säästöjen käyttöön. Kyselytutkimuksen mukaan 44 prosentilla yli 70-vuotiaista ei ole suunnitelmia kerrytettyjen säästöjen käyttöön seuraavan viiden vuoden aikana. Jos säästöjä on elämän varrella kerryttänyt eläkeaikaa varten, niistä kannattaa uskaltaa myös nauttia, kun sen aika on, Mikkonen lisää.