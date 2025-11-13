Vain joka neljäs sähköautoilija vaihtaisi muuhun käyttövoimaan

If Vakuutuksen tilastojen perusteella sähköautoilijat ovat selvästi lojaaleimpia valitsemalleen käyttövoimalle.

Enintään viisi vuotta vanhalla sähköautolla kulkevista autoilijoista peräti 75 prosenttia valitsee seuraavaksi autokseen sähköauton.

Vastaavaa lojaliteettia saman ikäryhmän autoissa ei ole muissa käyttövoimissa. Dieselautoilijoista dieselissä pysyy 21,5 prosenttia ja bensiiniautoilijoista saman käyttövoiman valitsee 36 prosenttia.

Hybrideissä päästään lähelle sähköautoilijoiden lojaliteettia, sillä niiden osalta 61 prosenttia valitsee seuraavaksi autoksi myös hybridin. Hybridiautot näyttävät toimivan myös porttina sähköautoiluun, sillä 25 prosenttia hybridikuskeista valitsee autoa vaihtaessaan täyssähköauton.

– Hybridin ajatellaan usein olevan välivaihe täyssähköön, mutta meidän tilastomme kertovat, että hybridikuskit ovat selvästi mieltyneet teknologiaan. Tähän yksi suuri tekijä on varmasti Toyota-kuskien merkkiuskollisuus ja automerkin edelläkävijyys itselataavissa hybridiautoissa. Samanlaista lojaaliutta on havaittavissa myös Volvo-kuskeilla, Ifin ajoneuvovakuutuksista vastaava johtaja Janne Sivenius toteaa tiedotteessa.

Ifin aiemmassa kyselyssä sähköautoilijoille selvisi, että ajamisen edullisuus oli ylivoimaisesti merkittävin syy (74 prosenttia vastaajista) valita sähköauto.

Toiseksi tärkein syy oli edulliset ylläpitokustannukset ja kolmanneksi hiilidioksidipäästöjen vähentäminen.

– Nämä ovat painavia syitä pysyä sähköautoissa. Positiiviset kokemukset sähköautojen ominaisuuksista vaikuttavat varmasti paljon ja lisäksi sähköautoilijat ovat usein investoineet latausinfraan, mikä tekee paluusta polttomoottoriin epätodennäköistä, Sivenius sanoo.

Vanhemmissa autoissa tilanne on erilainen monestakin syystä. Valtaosa yli kymmenen vuotta vanhoista autoista on bensa- tai dieselkäyttöisiä, ja samoissa käyttövoimissa pysytään myös autoa vaihtaessa.

– Vanhemmat autot ovat yleensä halvemman hintaluokan diesel- ja bensiiniautoja, joista vaihdetaan saman hintaluokan autoihin eikä vastaavaa sähköautotarjontaa vielä juurikaan ole. Mielenkiintoista nähdä, vaikuttaako sähköautojen tulo tähän hintaluokkaan polttomoottoriautoilijoiden valintoihin tulevaisuudessa, Janne Sivenius toteaa.

Vanhempia autoja myös ajetaan suhteessa vähemmän kuin uudempia, joten monella ei ole tämänkään vuoksi välttämättä tarvetta panostaa kalliimman hintaluokan autoon.

– Toisaalta vanhoja dieselautoja ajavat ovat edelleen lojaaleja käyttövoimalle, yleensähän se on nähty pitkiä matkoja ajavien valintana ja kohtalaisen toimintavarmana, Sivenius toteaa.